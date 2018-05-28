محافظ البحر الأحمر ورئيس القابضة للسياحة يفتتحان فرع بيع المصنوعات بالغردقة

كتب عبد الحليم سالم

كشف محمد عنارة رئيس شركة صيدناوى بيع المصنوعات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن الشركة انتهت من تطوير فرع الشركة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وأضاف محمد عنارة لـ"اليوم السابع"، أن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وميرفت حطبة رئيس القابضة للسياحة، سيفتتحان الفرع بعد غدٍ الأربعاء، وذلك بعد تطويره بتكلفة نحو 22 مليون جنيه بالشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص، لافتًا إلى أن مساحة الفرع 1545 مترًًا على 3 طوابق.



فرع بيع المصنوعات فى الغردقة

يذكر أن الشركات التجارية التابعة للقابضة للسياحة حقت نجاحات كبيرة فى ملف الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الفروع.