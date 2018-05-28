مبعوث البابا فرنسيس: نأمل أن تنعم أجيال كوريا الجنوبية بالاستقرار والرخاء

قال مبعوث بابا الفاتيكان إلى كوريا الجنوبية ، اليوم الأحد ، إن البابا فرنسيس يأمل أن تتواصل الجهود من أجل التوصل إلى مصالحة وليعم السلام فى شبه الجزيرة الكورية.
ونسبت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية ، فى نشرتها باللغة الإنجليزية ، إلى المطران ألفريد شويريب (59 عاما) ، الذى عينه البابا مبعوثا رسوليا إلى كوريا الجنوبية ومنغوليا فى فبراير الماضى ، قوله "لقد أبلغنى أن أؤكد لشعب كوريا والقساوسة أنه سيواصل الصلاة حتى تحظى الأجيال المستقبلية بالاستقرار والرخاء".
وأضاف " البابا مطلع تمام الإطلاع على الوضع ويشعر بأمل كبير أن تستمر المحادثات التى بدأت يوم 27 أبريل بشأن المصالحة وأن تكون ناجحة حتى تنعم الأجيال القادمة بالعيش فى بيئة سلمية ومزدهرة".
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