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مبعوث البابا فرنسيس: نأمل أن تنعم أجيال كوريا الجنوبية بالاستقرار والرخاء

الإثنين، 28 مايو 2018 12:09 ص
مبعوث البابا فرنسيس: نأمل أن تنعم أجيال كوريا الجنوبية بالاستقرار والرخاء البابا فرانسيس
‏سول (أ ش أ)
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قال مبعوث بابا الفاتيكان إلى كوريا الجنوبية ، اليوم الأحد ، إن ‏البابا فرنسيس يأمل أن تتواصل الجهود من أجل التوصل إلى مصالحة وليعم السلام فى شبه ‏الجزيرة الكورية. ‏

‏ ونسبت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية ، فى نشرتها باللغة الإنجليزية ، إلى المطران ‏ألفريد شويريب (59 عاما) ، الذى عينه البابا مبعوثا رسوليا إلى كوريا الجنوبية ومنغوليا فى فبراير الماضى ، قوله "لقد أبلغنى أن أؤكد لشعب كوريا والقساوسة أنه سيواصل الصلاة ‏حتى تحظى الأجيال المستقبلية بالاستقرار والرخاء". ‏

‏ وأضاف " البابا مطلع تمام الإطلاع على الوضع ويشعر بأمل كبير أن تستمر المحادثات ‏التى بدأت يوم 27 أبريل بشأن المصالحة وأن تكون ناجحة حتى تنعم الأجيال القادمة ‏بالعيش فى بيئة سلمية ومزدهرة".

 


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