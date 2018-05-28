مبعوث البابا فرنسيس: نأمل أن تنعم أجيال كوريا الجنوبية بالاستقرار والرخاء

‏سول (أ ش أ)

قال مبعوث بابا الفاتيكان إلى كوريا الجنوبية ، اليوم الأحد ، إن ‏البابا فرنسيس يأمل أن تتواصل الجهود من أجل التوصل إلى مصالحة وليعم السلام فى شبه ‏الجزيرة الكورية. ‏

‏ ونسبت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية ، فى نشرتها باللغة الإنجليزية ، إلى المطران ‏ألفريد شويريب (59 عاما) ، الذى عينه البابا مبعوثا رسوليا إلى كوريا الجنوبية ومنغوليا فى فبراير الماضى ، قوله "لقد أبلغنى أن أؤكد لشعب كوريا والقساوسة أنه سيواصل الصلاة ‏حتى تحظى الأجيال المستقبلية بالاستقرار والرخاء". ‏

‏ وأضاف " البابا مطلع تمام الإطلاع على الوضع ويشعر بأمل كبير أن تستمر المحادثات ‏التى بدأت يوم 27 أبريل بشأن المصالحة وأن تكون ناجحة حتى تنعم الأجيال القادمة ‏بالعيش فى بيئة سلمية ومزدهرة".