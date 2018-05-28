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الإثنين، 28 مايو 2018 02:26 م
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كوريا الجنوبية تشكل فريقا لتعزيز العلاقات مع اليابان رغم نزاعهما الطويل

الإثنين، 28 مايو 2018 02:20 م
كوريا الجنوبية تشكل فريقا لتعزيز العلاقات مع اليابان رغم نزاعهما الطويل رئيس كوريا الجنوبيه مون جاى ان
سول (أ ش أ)
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شكلت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، فريقا حكوميا مدنيا لتعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية مع اليابان، بعدما استمر النزاع بين البلدين المتجاورين لعقود من الزمن بشأن قضايا تاريخية .

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن هذه الخطوة تعكس جهود سول لتوسيع مجال التبادلات غير السياسية مع طوكيو بشكل منفصل عن المواقف الدبلوماسية حول الفظائع التى ارتكبتها إبان الحرب العالمية والمطالب الإقليمية .

وفى حديثها خلال احتفال خاص بهذا الشأن،أكدت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا مجددا نهج حكومة سول ذى المسارين قائلة " أن العلاقات الثنائية راكدة للغاية فى السنوات الأخيرة".

وأشارت كانج إلى ضرورة تعزيز التبادلات بين الشعوب والتبادلات الثقافية بين البلدين، فى الوقت الذى تواصل فيه سول التعامل مع القضايا التاريخية المتعلقة بالبلدين .

 


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