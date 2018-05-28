video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 28 مايو 2018 10:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كوبا تعتزم تعديل دستورها لإتاحة مزيد من الانفتاح الاقتصادى

الإثنين، 28 مايو 2018 08:50 م
كوبا تعتزم تعديل دستورها لإتاحة مزيد من الانفتاح الاقتصادى ميجيل دياز كانيل الرئيس الكوبى
هافانا (أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلنت السلطات الكوبية، أن البرلمان سيباشر السبت إصلاحا دستوريا من شأنه أن يفسح المجال أمام مزيد من الانفتاح الاقتصادى ولكن فى الوقت نفسه من دون المساس "بالطابع الاشتراكى الذى لا عودة عنه" فى الجزيرة.

والسبت سيلتئم البرلمان فى جلسة طارئة يشكل خلالها لجنة نيابية تكون مهمتها إعداد اقتراح لتعديل الدستور، وعندما تنهى اللجنة عملها، فى موعد لم يحدد، ستحيل المقترح الى البرلمان لدراسته وإقراره قبل عرضه على الشعب للتصويت عليه فى استفتاء عام.

ومن شأن التعديل الدستورى المرتقب، الذى لم تتّضح معالمه الدقيقة بالضبط، أن يفتح الطريق أمام تغييرات اقتصادية فى الجزيرة الشيوعية استكمالا لعملية "التحديث" التى أطلقها الرئيس السابق راوول كاسترو. كذلك فإن التعديل الدستورى سيرسى اساسا قانونيا لبعض التغييرات الاقتصادية التى سبق وأن بوشر بها.

وتضخ هذه الاصلاحات جرعة من اقتصاد السوق فى منظومة قائمة اساسا على سيطرة الدولة على كل مفاصل الاقتصاد فى بلد لا يتعدى فيه متوسط الراتب الشهرى 30 دولارا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. كوبا تودع ضحايا الطائرة المنكوبة وسط دموع الأهالى

كوبا

تعديل الدستور

الانفتاح الاقتصادى

أخبار كوبا




لا تفوتك
رئيس امتحانات الثانوية العامة: التعامل بصرامة مع الغش بكافة أنواعه

رئيس امتحانات الثانوية العامة: التعامل بصرامة مع الغش بكافة أنواعه

السيسى يوجه بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بمختلف قطاعات البنية الأساسية

السيسى يوجه بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بمختلف قطاعات البنية الأساسية

مصطفى شعبان يرفع سقف التمثيل بأدائه السهل والممتع فى مسلسل "أيوب".. حلقة وراء الأخرى يثبت شعبان أنه جدير بالمكانة التى وضعه فيها الجمهور ويستحق النجاح فى موسم تشتد به المنافسة بين كبار النجوم والنجمات

مصطفى شعبان يرفع سقف التمثيل بأدائه السهل والممتع فى مسلسل "أيوب".. حلقة وراء الأخرى يثبت شعبان أنه جدير بالمكانة التى وضعه فيها الجمهور ويستحق النجاح فى موسم تشتد به المنافسة بين كبار النجوم والنجمات

نتانياهو يقترب من السجن.. الشرطة الإسرائيلية تحول ملف تحقيقات الفساد للمدعى العام وتوصى بمحاكمته لتلقيه رشاوى.. ديوان رئيس وزراء الاحتلال طلب شراء سيارة مصفحة بمليون دولار لزوجته.. والأخيرة تنفى خوفا من الحبس

نتانياهو يقترب من السجن.. الشرطة الإسرائيلية تحول ملف تحقيقات الفساد للمدعى العام وتوصى بمحاكمته لتلقيه رشاوى.. ديوان رئيس وزراء الاحتلال طلب شراء سيارة مصفحة بمليون دولار لزوجته.. والأخيرة تنفى خوفا من الحبس

لاعب روسيا: العالم يريد مشاهدة محمد صلاح فى المونديال

لاعب روسيا: العالم يريد مشاهدة محمد صلاح فى المونديال

"الفتوى نور".. هل يُفسد الغش فى الامتحانات صيام الطلاب أو يقلل أجرهم؟

"الفتوى نور".. هل يُفسد الغش فى الامتحانات صيام الطلاب أو يقلل أجرهم؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة