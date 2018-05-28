قيادى بحركة فتح: الجنائية الدولية تبدأ اليوم بالتحقيق الفعلى لملفات فلسطين

كتب : أحمد جمعة

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، أن المحكمة الجنائية الدولية، ستبدأ اليوم الاثنين، بالتحقيق الفعلى للملفات الفلسطينية بعد تقديم ملف الإحالة للمحكمة قبل أسبوع وفق ما جاء فى اجتماع للجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطنى أمس بحضور وزير الشئون الخارجية الفلسطينى رياض المالكى الذى وضع اللجنة بصورة التحركات السياسية الأخيرة.

وأوضح محيسن لإذاعة "صوت فلسطين"، أن اجتماع اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطنى شكلت لجنة خاصة بمتابعة قضايا القدس، مؤكدا أن لجنة ستجتمع اليوم لمتابعة قضايا قطاع غزة على أساس إنهاء الانقسام ومتابعة معاناة أبناء الشعب الفلسطينى فى القطاع، وعدم تفرد حماس بالسيطرة عليه.

وكشف محيسن عن لقاء قريب سيجمع رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى سليم الزعنون مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد لتحديد موعد عقد المجلس المركزى قريبا لوضع آليات لتنفيذ قرارات المجلس الوطنى الفلسطينى.