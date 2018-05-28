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قرار جمهورى بإنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبى للقوات البحرية

الإثنين، 28 مايو 2018 04:11 م
قرار جمهورى بإنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبى للقوات البحرية
كتب محمد الجالى
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 236 لسنة 2018، بشأن إنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبى للقوات البحرية.

ووفقاً للقرار المنشور بالجريدة الرسمية: "تنشأ ميدالية تذكارية يطلق عليها (ميدالية اليوبيل الذهبي للقوات المسلحة) بمناسبة مرور 50 عاماً علي المدمرة (إيلات) وتكون من طبقة واحدة من البرونز طبقاً للرسوم والمواصفات المرفقة وتلي في الترتيب الميداليات العسكرية التي صدرت حتي الآن.

ونص القرار، على منح هذه الميدالية لجميع أفراد القوات البحرية الموجودين بالخدمة يوم 21/10/2017

على النحو التالى (جميع الضباط والدرجات الأخرى- جميع طلبة الكلية البحرية- ضباط القوات البرية والبحرية الذين عملوا بالقوات البحرية يوم 21/10/2017.

 

 


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الجريدة الرسمية

قرار جمهوري

المدمرة إيلات

القوات البحرية




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