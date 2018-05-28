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الإثنين، 28 مايو 2018 06:27 ص
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فيديو وصور.. إجلاء سكان فلوريدا الأمريكية مع اتجاه العاصفة "ألبرتو" للولاية

الإثنين، 28 مايو 2018 06:17 ص
فيديو وصور.. إجلاء سكان فلوريدا الأمريكية مع اتجاه العاصفة "ألبرتو" للولاية عاصفه فى فلوريدا
(أ ف ب)
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أخلى آلاف من سكان ولاية فلوريدا الأمريكية منازلهم يوم الأحد مع ازدياد قوة العاصفة ألبرتو أثناء توجهها شمالا عبر خليج المكسيك مع توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تؤدى إلى فيضانات تشكل تهديدا لحياة الناس فى الولايات الجنوبية الساحلية.

وقال المركز القومى الأمريكى للأعاصير إن العاصفة كانت على بعد 165 كيلومترا جنوبى أبالاتشيكولا بولاية فلوريدا المطلة على خليج المكسيك عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة ومن المتوقع وصولها البر بمحاذاة فلوريدا بانهاندل اليوم الاثنين.

وأضاف المركز الذى مقره فى ميامى أن ألبرتو تثير رياحا تبلغ أقصى سرعتها نحو 105 كيلومترات فى الساعة ومن المتوقع أن تؤدى إلى سقوط أمطار يصل منسوبها إلى 30 سنتيمترا مجتاحة منطقة تمتد من مسيسبى إلى غرب جورجيا.

وقال المركز إن العاصفة ستثير بعد ذلك رياحا عاتية وتسقط أمطارا غزيرة مع دخولها تنيسى فالى يومى الثلاثاء والأربعاء. وتأتى العاصفة خلال عطلة أسبوع الاحتفال بما يسمى بيوم الذكرى ومن المتوقع أن تسبب ازدحام حركة النقل اليوم الاثنين مع عودة كثيرين من العطلة.

وشهدت الولايات المتحدة ومنطقة الكاريبى فى العام الماضى عددا من الأعاصير المدمرة والتى اجتاحت مناطق من بينها تكساس وفلوريدا وبويرتوريكو وتسببت فى أضرار بلغت قيمتها مليارات الدولارات و انقطاع الكهرباء على نطاق واسع وتدمير مئات الآلاف من المباني.

وأصدرت مقاطعة فرانكلين فى فلوريدا بانهاندل أوامر بالإجلاء الجبرى لجزرها فى خليج المكسيك شملت نحو 4200 وحدة سكنية فى حين أصدرت مقاطعة تيلور أمر إجلاء اختيارى لمناطقها الساحلية.

وقال ريك سكوت حاكم فلوريدا إن قوات الحرس الوطنى بفلوريدا لديها 5500 فرد مستعدين للانتشار إذا دعت الحاجة لذلك. وكان سكوت قد أعلن حالة الطوارئ يوم السبت فى كل المقاطعات السبع والستين بالولاية.

وقال سكوت على تويتر: "إذا كانت أوامر إجلاء صدرت فى بلدتك فلا تتجاهلها".

العاصفة
العاصفة

 

تدمير السيارات
تدمير السيارات

 

تعطل السير
تعطل السير

 


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