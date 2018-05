فيديو وصور.. إجلاء سكان فلوريدا الأمريكية مع اتجاه العاصفة "ألبرتو" للولاية

أخلى آلاف من سكان ولاية فلوريدا الأمريكية منازلهم يوم الأحد مع ازدياد قوة العاصفة ألبرتو أثناء توجهها شمالا عبر خليج المكسيك مع توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تؤدى إلى فيضانات تشكل تهديدا لحياة الناس فى الولايات الجنوبية الساحلية.

وقال المركز القومى الأمريكى للأعاصير إن العاصفة كانت على بعد 165 كيلومترا جنوبى أبالاتشيكولا بولاية فلوريدا المطلة على خليج المكسيك عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة ومن المتوقع وصولها البر بمحاذاة فلوريدا بانهاندل اليوم الاثنين.

وأضاف المركز الذى مقره فى ميامى أن ألبرتو تثير رياحا تبلغ أقصى سرعتها نحو 105 كيلومترات فى الساعة ومن المتوقع أن تؤدى إلى سقوط أمطار يصل منسوبها إلى 30 سنتيمترا مجتاحة منطقة تمتد من مسيسبى إلى غرب جورجيا.

وقال المركز إن العاصفة ستثير بعد ذلك رياحا عاتية وتسقط أمطارا غزيرة مع دخولها تنيسى فالى يومى الثلاثاء والأربعاء. وتأتى العاصفة خلال عطلة أسبوع الاحتفال بما يسمى بيوم الذكرى ومن المتوقع أن تسبب ازدحام حركة النقل اليوم الاثنين مع عودة كثيرين من العطلة.

