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فى كتابه الجديد.. "ماكين" يعترف بخطأ دعمه لغزو العراق عام 2003

الإثنين، 28 مايو 2018 04:35 م
فى كتابه الجديد.. "ماكين" يعترف بخطأ دعمه لغزو العراق عام 2003 جون ماكين
كتبت ريم عبد الحميد
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نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقتطفات من الكتاب الجديد الذى شارك السيناتور الجمهورى البارز جون ماكين فى تأليفه مع مدير مكتبه السابق. وفى الكتاب الذى يحمل عنواون " الموجة الصاخبة"، والذى شارك ماكين فى تأليفه مع مارك سولتر، قال ماكين البالغ من العمر 81 عام إنه أكثر حرية من زملائه الذين سيواجهون الناخبين.وأضاف أنه يستطيع أن يتحدث عما يدور فى عقله دون أن يخشى كثيرا العواقب".

وتطرف ماكين، الذى يعانى من مرض السرطان فى المخ، فى هذا الكتاب عن تجاريه ومواقفه السياسية، وتحدث عن أسباب موقف من حب العراق، معترفا ببعض الأخطاء، وقال إن السبب الرئيس لغزو العراق عام 2003  وهو أن صدام حسين كان يملك أسلحة دمار شامل كان خاطئا.. والحرب بثمنها من الأرواح والأموال والأمن لا يمكن الحكم عليها بأى شىء أخر سوى خطا خطير للغاية ويتحمل نصيبه من اللوم فى هذا.

ويلقى ماكين فى كتابه باللوم على منافسه فى انتخابات الرئاسة عام 2008، الرئيس السابق باراك اوباما، لعدم إبقائه على قوة فى العراق، ولعدم قصفه روسيا بعد تجاوز بشار لأسد الخط الأحمر فى الأسلحة الكيماوية، ولإعلانه جدولا زمنيا للبدء فى سحب القوات من أفغانستان.

وفيما يتعلق بترشحه للرئاسة ومعه سارة بالين مرشحة كنائب للرئيس فى انتخابات 2008، أعرب ماكين عن ندمه لعدم اختياره جو ليبرمان لكى يكون معه على بطاقة الانتخاب. وأشار إلى أن صديقه السيناتور ليندسى جراهام كان مؤيدا للفكرة، إلا أن الجميع الآخرين فى الدائرة المقربة منه رأوا أنه تحدث انقساما خطيرا فى الحزب الجمهورى.


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