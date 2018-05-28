فرنسا: منح بطاقة محارب للجنود الذين نشروا فى الجزائر بعد 1962

(أ ف ب)

قررت الحكومة الفرنسية أن تمنح فى بداية من العام المقبل بطاقة محارب وامتيازاتها للجنود الفرنسيين الذين نشروا فى الجزائر بعد استقلالها أى بين 1962 و1964، بحسب ما أعلنت جينفييف داريوسيك وزيرة الدولة الفرنسية للدفاع.

وأشارت داريوسيك فى بيان إلى أنه "تم نشر عشرات الآلاف من الشبان الفرنسيين حينها فى هذا البلد بين يوليو 1962 ويوليو 1964 إثر اتفاقيات إيفيان".

وتابعت "وهم لم يتمكنوا أبدا من التمتع ببطاقة محارب والإمتيازات التى ترتبط بها، كما هو واقع من يتم نشرهم اليوم خارج التراب الوطنى كلما تحركت فرنسا فى اطار واجباتها الدولية".

واعلنت المسؤولة الفرنسية "ان رئيس الوزراء وحرصا منه على إحترام تعهدات رئيس الجمهورية (أثناء حملته الانتخابية) قرر ان يمنحهم بطاقة محارب فى اطار قانون المالية لعام 2019"، وتمنح بطاقة محارب حاملها خصوصا حق وضع شارة المقاتل والحصول على راتب تقاعدى يبلغ 749 يورو سنويا.

وبحسب الوزارة فان هذا الإجراء "تطالب به منذ سنوات جمعيات المحاربين" القدامى وكان موضع مشاريع قوانين. وكان آخرها مشروع تقدم به النائب جيل لورتون (حزب الجمهوريين) ورفض فى ابريل من الجمعية الوطنية بداعى انه "سابق لأوانه".

ويتوقع أن يشمل الإجراء الجديد عند دخوله حيز التنفيذ 24 الف شخص بكلفة سنوية تبلغ 18,7 مليون يورو.