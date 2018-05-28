غادة والى: مشروع "2 كفاية" سيجري 342 ألف زيارة للتوعية بتنظيم الأسرة

كتب مدحت وهبة

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي إن مشروع "اثنين كفاية" يأتي ضمن استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي للحد من الفقر متعدد الأبعاد وللحد من الزيادة السكانية والتي تشارك في تنفيذها عدة وزارات.

وتابعت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي لها اليوم عن المشروع، أنه يهدف إلى رفع وعى السيدات بمفهوم الأسرة الصغيرة ، وبناء قدرات الكوادر العاملة في مجال تنظيم الأسرة على مستوى المحافظات المستهدفة.

كما يهدف إلى تنفيذ حملات توعية محلية وقومية للتوعية بالقضية السكانية، ويستهدف المشروع القيام بعمل 342 ألف زيارة طرق أبواب لعمل التوعية المباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع كما سيعقد المشروع 408 ندوة توعوية وتثقيفيه بإجمالي 4896 ندوة خلال مدة المشروع وقد تم الانتهاء من اعداد المحتوى التدريبي بالتنسيق مع الشركاء.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال 100 جمعية أهلية تم اختيارها بين 250 جمعية أهلية تقدمت للمشاركة في تنفيذ المشروع وتم تقييمها من خلال زيارات ميدانيه للتحقق من قدراتها فنياً ومالياً وإدارياً وحصر احتياجات عيادات تنظيم الأسرة التابعة لها وستحصل هذه الجمعيات على منح تتراوح قيمتها من نصف مليون إلى مليون جنيه ويصل إجمالي هذه المنح حوالى 100 مليون جنيه تعد هي الأكبر في تاريخ وزارة التضامن الاجتماعي تستخدم في تجهيز العيادات وتوفير وسائل تنظيم الأسرة وبناء كوادرها كما سيشارك في تنفيذ المشروع أكثر من 2500 متطوع ورائدة ريفية وأكثر من 140 طبيب وممرضة ويستهدف أيضاً الصيادلة.