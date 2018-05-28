صور.. رئيسة بلدية باريس تشيد "ببطل" من مالى لتسلقه بناية لإنقاذ طفل

(رويترز)

أشادت آن هيدالجو رئيسة بلدية باريس يوم الأحد ببطولة مهاجر من مالى تسلق واجهة مبنى مؤلف من أربعة طوابق فى شمال العاصمة الفرنسية لينقذ طفلا كان متدليا من شرفة قائلة إن المدينة ستدعم محاولاته للإقامة فى فرنسا.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعى المقطع المصور الذى أظهر تسلق مامادو قاساما بشكل سريع للوصول إلى الطفل وسط تشجيع من المتابعين المرعوبين ووصف بعض الناس الشاب المالى البالغ من العمر 22 عاما بأنه سبيدرمان حقيقي.

وقال مسؤول بمكتب الرئيس إيمانويل ماكرون إن قصر الاليزيه الرئاسى دعا قاساما للقاء ماكرون صباح الإثنين. وقالت هيدالجو على حسابها الرسمى على تويتر" تهانينا لمامادو قاساما على تصرفه الشجاع الذى أنقذ حياة طفل".

وقالت إنها اتصلت به هاتفيا لتشكره، وأضافت هيدالجو إن قاساما أبلغها أنه وصل من مالى منذ بضعة شهور وأنه يتمنى البقاء فى فرنسا.

وقالت " قلت أن لفتته البطولية مثال لكل المواطنين وإن مدينة باريس ستحرص بشكل واضح على دعم جهوده للإقامة فى فرنسا".

وسجل أيضا كريستوف كاستانير وزير الدولة الفرنسى والمتحدث السابق باسم الحكومة على تويتر مدى إعجابه بإقدام قاساما على إنقاذ حياة شخص دون أى تفكير فى حياته هو. وذكرت صحيفة لو باريزيان أن قاساما كان يسير بجوار المكان عندما رأى تجمعا أمام المبنى ثم أقدم على المساعدة.

ونقلت الصحيفة عنه قوله "فعلت ذلك لأنه طفل، تسلقت المبنى، وأحمد الله أننى أنقذته".



الطفل معلق



شاب يتسلق لإنقاذ الطفل