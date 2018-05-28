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الإثنين، 28 مايو 2018 12:53 م
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صور .. البوذيون يجمعون الصدقات قبل الاحتفال بيوم فيساك فى إندونسيا

الإثنين، 28 مايو 2018 12:40 م
صور .. البوذيون يجمعون الصدقات قبل الاحتفال بيوم فيساك فى إندونسيا الاحتفال بيوم فيساك
كتبت : شيماء عبد المنعم - تصوير: أ ف ب
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بدأت مراسم الاحتفال بيوم فيساك لدى الرهبان البوذيون فى إندونيسيا، حيث نشرت الوكالة الفرنسية صور لهم أثناء جمع الصدقة قبل يوم واحد من الاحتفال، حيث يحتفل البوذيون بفيساك يوم 29 مايو تزامنا مع ميلاد بوذا.

ويعد هذا اليوم من أقدس الأيام لدى أصحاب هذه الديانة التى تعتبر واحدة من الديانات الاكثر انتشارا على الأرض.

وبوذا هو مؤسس البوذية التى تُعد أقرب إلى فلسفة الحياة وتعتمد على التجرد والزهد للقضاء على الشهوات والآلام، وتُعد من أكثر الديانات انتشارا في الهند والشرق الأقصى.

وأثناء الاحتفال يجمع مئات الآلاف من البوذيين فى المعابد لاحتفالا بهذا اليوم حينما يكتمل القمر فى شهر مايو، ، ويقومون بإشعال الشموع أمام تمثال بوذا ويتبركون منه عن طريق لمسه والصلاة له، ففى ذلك اليوم ولد بوذا عام 623 قبل الميلاد، وتوفى فى الثمانين من عمره.

ويعتبر يوم فيساك عطلة يلاحظها عادة البوذيون وبعض الهندوس فى أيام مختلفة في الهند وسريلانكا ونيبال والتبت وبنجلاديش وبوتان وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند وكمبوديا ولاوس وماليزيا وميانمار ومنغوليا والفلبين وفى الصين واليابان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وتايوان وفيتنام، وكذلك فى أجزاء أخرى من العالم.

الاحتفال بيوم فيساك (1)
الاحتفال بيوم فيساك 

 

الاحتفال بيوم فيساك (2)
احتفال البوذيون بيوم فيساك 

 

الاحتفال بيوم فيساك (3)
جانب من الاحتفال

 

الاحتفال بيوم فيساك (4)
البوديون خلال الاحتفال

 


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البوذيين

يوم فيساك

إندونيسيا




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