صور.. "أمن القاهرة" يطارد الإشغالات وينفذ 460 إزالة وضبط 23 بائعا

كتب إبراهيم أحمد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملاتها الموسعة التى شملت عددا من مناطق العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بشوارع العاصمة، وإعادة المظهر الحضارى، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحال المخالفة التى تدار دون ترخيص.

حملات امنية لازالة الاشغالات بشوارع القاهرة

واستهدفت الحملات، التى قادها اللواء هشام أبو النصر مدير إدارة شرطة المرافق، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إزالة كل أوجه الإشغالات والتعديات والمخالفات، وتحقيق الانضباط بالمناطق الهامة والحيوية بالعاصمة.

ازالة الاشغالات بشوارع القاهرة

وأسفرت الحملات عن تحرير 57 محضر إشغال طريق، وتنفيذ 460 حالة إزالة إدارية، وضبط 13 مخالفة إدارة محل بدون ترخيص، وضبط 23 بائع متجول، وتحرير 12 محضر تلوث بيئة، وإزالة 1 فاترينة لبيع المأكولات، وتحرير محضر عدم حمل شهادة صحية، ورفع 4 عربات فول، و4 لافتة إعلانات.

حملات ازالة الاشغالات

وفي مجال المرور تم تحرير 4060 نموذج 125 مرور، وضبط 2738 مخالفة كلبش، وحجز 50 توك توك، و 88 مخالفة مركبات بدون لوحات ، و933 مخالفات سير النقل، و 685 سحب رخصة، و 687 تصالح فورى، و51 مخالفات دراجات بخارية ، و 356 مخالفات متنوعة.

جانب من حملات لازالة الاشغالات بشوارع القاهرة

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، واستمراراً لجهود المديرية في فرض هيبة الدولة وسيادتها، وتفعيل التواجد الأمني لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق و المحاور و الميادين بالعاصمة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوي الميادين و الشوارع.

حملات امنية لازالة الاشغالات بشوارع القاهرة

