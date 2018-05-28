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الإثنين، 28 مايو 2018 03:16 م
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سفير مصر بتونس: البعثة الدبلومسية ستكون حاضرة لمؤازرة المنتخب الأوليمبى

الإثنين، 28 مايو 2018 03:10 م
سفير مصر بتونس: البعثة الدبلومسية ستكون حاضرة لمؤازرة المنتخب الأوليمبى سفير مصر لدى تونس نبيل حبشى
تونس (أ ش أ)
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قال سفير مصر لدى تونس نبيل حبشى، إن البعثة الدبلوماسية المصرية قامت بجميع الاستعدادات اللازمة قبل خوض منتخب مصر الأوليمبى لكرة القدم مباراته الودية أمام نظيره التونسى، فى إطار استعداداته لبطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ عاما المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وأضاف حبشى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - أن أبواب ستاد رادس الذى تقام عليه المباراة، ستكون مفتوحة أمام من يرغب فى الحضور من المصريين المقيمين بتونس لتشجيع المنتخب، وأن البعثة الدبلوماسية ستكون فى مقدمة الحاضرين لمؤازرة الفريق.

وأكد حبشى أنه على تواصل مع أعضاء بعثة المنتخب الأوليمبى بقيادة الكابتن شوقى غريب المدير الفني، بخصوص ترتيبات السفر إلى الجزائر لخوض مباراتين أمام الفريق الجزائرى الأوليمبى يومى الثالث والسادس من يونيو المقبل.

 


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