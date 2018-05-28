رئيس"القابضة الكيماوية": وقف مصنع سماد طلخا جزئيا شهرين وتطويره بمليار جنيه

كتب عبد الحليم سالم

أكد المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه التقى مساء اليوم محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوى، لبحث أزمة وقف بعض الوحدات الإنتاجية بمصنع سماد طلخا بشركة الدلتا للأسمدة.

وقال عماد مصطفى لـ"اليوم السابع"، إن المحافظ كان متجاوبًا للغاية، ومتفهمًا لظروف المصنع وداعمًا له، ونشكره على الدعم إلا أن المحافظ صدرت له توجيهات بتنفيذ قرار وقف بعض الوحدات الإنتاجية لمدة شهرين نتيجة تقرير وزارة البيئة حول وجود انبعاثات ضارة من المصنع، وبالفعل سيتم وقف وحدتى حامض نيتريك لمدة شهرين، واستمرار العمل بوحدتين، كما أننا أوقفنا بمبادرة منا وحدة يوريا للحفاظ على صحة المجتمع المحيط ، رغم أن تقرير الصحة لم يثبت إصابة أى حالة جراء تسرب انبعاثات من المصنع.

وأكد رئيس القابضة الكيماوية، أنه تم رصد مليار جنيه لتطوير المصنع، حيث يتم الانتهاء من وحدة اليوريا بنهاية العام الجارى حتى يكون صديقًا للبيئة، وفى الوقت نفسه الحفاظ على كل حقوق العمال كما هى دون مساس لحين عودة العمل بالوحدات المتوقفة حتى فى حالة توقف المصنع تمامًا.

كما أشاد المحاسب عماد الدين مصطفى، بالموقف الداعم من نواب الدقهلية، والذين سيتحركون بهدف تشغيل وحدات المصنع المتوقفة فى أقرب فرصة، لافتًا إلى أهمية أن تنظر الحكومة إلى سعر تسليم طن السماد لوزارة الزراعة، والذى يقل 1500 جنيه عن سعر الطن فى السوق، مما يكبد الشركات خسائر فادحة وفى نهاية الأمر نتحمل نحن كشركة قابضة سداد ما على الشركات المتعثرة من مديونيات، حيث تقارب مديونيات الشركات التابعة لنحو 7 مليارات جنيه إلى الكهرباء والغاز.

وكان المئات من عمال الشركة قاموا بوقفة احتجاجية لمنع إغلاق المصنع.