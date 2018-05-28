video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 28 مايو 2018 07:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

داخلية العراق تخصص 2.5 مليار دينار لصناعة أطراف لمصابى العمليات العسكرية

الإثنين، 28 مايو 2018 05:47 ص
داخلية العراق تخصص 2.5 مليار دينار لصناعة أطراف لمصابى العمليات العسكرية الحرب فى العراق - أرشيفية
وكالات
إضافة تعليق

أعلن وزير الداخلية العراقى قاسم الاعرجي، عن تخصيص مبلغ مليارين و560 مليون دينار لصناعة الأطراف الاصطناعية لجرحى وزارة الداخلية.

وقال الاعرجى فى بيان نشرته "السومرية نيوز"، إنه "تقرر تخصيص مبلغ قدره مليارين و560 مليون دينار لصناعة الاطراف الاصطناعية لجرحى وزارة الداخلية".

ووجه الاعرجى بـ"سرعة انجاز تلك الاطراف لتخفيف معاناة المضحين من اجل الوطن والمقدسات".

يذكر أن الحرب مع الإرهاب فى العراق خلفت إضافة إلى القتلى، العديد من المعاقين من عناصر القوات الأمنية بمختلف الصنوف والتشكيلات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق تخصص مليارى دينار لصناعة الأطراف الاصطناعية لجرحى قوات الأمن

مفوضية الانتخابات فى العراق تصدر توضيحا قانونيا بشأن الطعون

العراق

أطراف صناعية

دينار

الداخلية العراقية

الارهاب




لا تفوتك
الرئاسة: السيسى اطمأن على صلاح وأكد وضع كافة إمكانيات الدولة الطبية له

الرئاسة: السيسى اطمأن على صلاح وأكد وضع كافة إمكانيات الدولة الطبية له

رجل أعمال أمريكى يقاضى شقيق أمير قطر لاختراقه بريده الإلكترونى

رجل أعمال أمريكى يقاضى شقيق أمير قطر لاختراقه بريده الإلكترونى

صور..طبول الاستعدادات للثانوية العامة تدق..المحافظات تنتهي من تجهيز استراحات المراقبين..مراوح ومراتب بالاستراحات..ودوريات أمنية ثابتة ومتحركة أمام اللجان..العصا الإليكترونية للكشف عن المحمول ومنع الغش

صور..طبول الاستعدادات للثانوية العامة تدق..المحافظات تنتهي من تجهيز استراحات المراقبين..مراوح ومراتب بالاستراحات..ودوريات أمنية ثابتة ومتحركة أمام اللجان..العصا الإليكترونية للكشف عن المحمول ومنع الغش

المصريون يصبون غضبهم ضد راموس بعد تعمده إصابة محمد صلاح.. حسابه على "فيس بوك" يتحول لساحة للدعاء عليه.. محمد هنيدى: الهى تتحرق بجاز.. "ramos the animal" يتصدر تويتر.. ومعلقون ينشرون عنوانه ورقم تليفونه بمدريد

المصريون يصبون غضبهم ضد راموس بعد تعمده إصابة محمد صلاح.. حسابه على "فيس بوك" يتحول لساحة للدعاء عليه.. محمد هنيدى: الهى تتحرق بجاز.. "ramos the animal" يتصدر تويتر.. ومعلقون ينشرون عنوانه ورقم تليفونه بمدريد

الملياردير الأمريكى ريتشارد برانسون يخطط لزيارة الفضاء خلال أشهر قليلة

الملياردير الأمريكى ريتشارد برانسون يخطط لزيارة الفضاء خلال أشهر قليلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة