حلف شمال الأطلسى وروسيا يجريان أول محادثات منذ حادث "سكريبال"

بروكسل (أ ف ب)

يعقد حلف شمال الاطلسى الخميس اول محادثات رسمية له مع روسيا منذ حادث تسميم العميل الروسى المزدوج سيرجى سكريبال فى بريطانيا، فيما يسعى الحلف الى مواجهة تزايد النشاط الروسي.

ووصلت التوترات بين الحلف وروسيا الى اعلى مستوياتها منذ الحرب الباردة فى السنوات الاخيرة بسبب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم ومؤخراً بسبب محاولة قتل سكريبال وابنته فى مدينة سالزبيرى البريطانية.

وانتقد الحلف روسيا بشدة بسبب الهجوم الذى وقع فى مارس فى اول مرة يستخدم فيها غاز اعصاب فى اوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وقامت بطرد سبعة دبلوماسيين روس فى اطار رد دولى منسق.

وقال مسؤول فى حلف الاطلسى انه "سيتم عقد اجتماع بين مجلس الحلف وروسيا فى 31 مايو 2018"، واضاف ان ذلك "جزء من مقاربة الحلف الثنائية المؤلفة من الدفاع القوى والحوار الجيد مع روسيا".