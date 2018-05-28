حلف شمال الأطلسى: سنركز فى القمة على الردع و"إدارة" العلاقات مع روسيا

وارسو (أ ف ب)

أعلن حلف شمال الأطلسى الاثنين، أنه سيركز خلال قمته فى يوليو المقبل على 5 قضايا رئيسية تشمل الردع والتحديث والعلاقات مع الاتحاد الأوروبى وسيتخذ إجراءات "لإدارة" العلاقات مع روسيا.

وصرح الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج أمام برلمانيين فى الجلسة الربيعية للمجلس البرلمانى للحلف فى وارسو أن القمة ستركز كذلك على الاستقرار فى المناطق الواقعة على الحدود خصوصا جنوبا وكذلك تقاسم الأعباء.

وقال ستولتنبرج إنه نظرا للقرار المتخذ عام 2016 لنشر قوات قتالية على الخاصرة الشرقية للحلف بمواجهة روسيا، إنه يتوقع أن يقوم القادة خلال القمة التى ستعقد فى 11 و12 يوليو فى بروكسل بـ"اتخاذ قرارات حول تعزيز جاهزية القوات وقدرتها العسكرية على التنقل".

وأضاف "أن ردعنا ودفاعنا لا يعتمد فقط على القوات التى نشرناها، ولكنه يعتمد بدرجة كبيرة على قدرتنا على تحريك القوات بسرعة عند الضرورة".

ونشر حلف شمال الأطلسى نحو 4 آلاف جندى فى دول البلطيق وبولندا لمواجهة التهديدات للخاصرة الشرقية للتحالف خصوصا منذ ضم الكرملين شبه جزيرة القرم عام 2014.

ومع وصول العلاقات بين روسيا والغرب إلى ادنى مستوى بعد الحرب الباردة، قال ستولتنبرغ انه يتوقع ان يجدد الحلف تأكيد مفهوم "المسار الثنائي" بشأن موسكو "حول الردع والدفاع اضافة إلى الحوار السياسى".