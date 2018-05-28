video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 28 مايو 2018 06:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حلف شمال الأطلسى: سنركز فى القمة على الردع و"إدارة" العلاقات مع روسيا

الإثنين، 28 مايو 2018 06:35 م
حلف شمال الأطلسى: سنركز فى القمة على الردع و"إدارة" العلاقات مع روسيا حلف شمال الأطلسى
وارسو (أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلن حلف شمال الأطلسى الاثنين، أنه سيركز خلال قمته فى يوليو المقبل على 5 قضايا رئيسية تشمل الردع والتحديث والعلاقات مع الاتحاد الأوروبى وسيتخذ إجراءات "لإدارة" العلاقات مع روسيا.

وصرح الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج أمام برلمانيين فى الجلسة الربيعية للمجلس البرلمانى للحلف فى وارسو أن القمة ستركز كذلك على الاستقرار فى المناطق الواقعة على الحدود خصوصا جنوبا وكذلك تقاسم الأعباء.

وقال ستولتنبرج إنه نظرا للقرار المتخذ عام 2016 لنشر قوات قتالية على الخاصرة الشرقية للحلف بمواجهة روسيا، إنه يتوقع أن يقوم القادة خلال القمة التى ستعقد فى 11 و12 يوليو فى بروكسل بـ"اتخاذ قرارات حول تعزيز جاهزية القوات وقدرتها العسكرية على التنقل".

وأضاف "أن ردعنا ودفاعنا لا يعتمد فقط على القوات التى نشرناها، ولكنه يعتمد بدرجة كبيرة على قدرتنا على تحريك القوات بسرعة عند الضرورة".

ونشر حلف شمال الأطلسى نحو 4 آلاف جندى فى دول البلطيق وبولندا لمواجهة التهديدات للخاصرة الشرقية للتحالف خصوصا منذ ضم الكرملين شبه جزيرة القرم عام 2014.

ومع وصول العلاقات بين روسيا والغرب إلى ادنى مستوى بعد الحرب الباردة، قال ستولتنبرغ انه يتوقع ان يجدد الحلف تأكيد مفهوم "المسار الثنائي" بشأن موسكو "حول الردع والدفاع اضافة إلى الحوار السياسى".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقرر خاص يدعو حلف شمال الأطلسى لرد مشترك على "الحرب الهجينة"

حلف شمال الأطلسى يطرد 7 دبلوماسيين روس ويرفض 3 طلبات اعتماد أخرى

روسيا

اخبا رروسيا

شمال الاطلسى

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
سعر محمد صلاح يقفز لـ150 مليون يورو فى سوق الانتقالات العالمية

سعر محمد صلاح يقفز لـ150 مليون يورو فى سوق الانتقالات العالمية

وزير التعليم: تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الأول الثانوى العام المقبل

وزير التعليم: تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الأول الثانوى العام المقبل

دفتر أحوال المواطن.. انتشار مياه الصرف بشارع مصطفى العفيفى بالوراق فى الجيزة.. قارئ يطالب بنشر خدمات مرورية ومنع الوقوف العشوائى بشارع أحمد عرابى.. شاب قعيد يطالب بتوفير مصدر دخل له بعد سحب كشك منه

دفتر أحوال المواطن.. انتشار مياه الصرف بشارع مصطفى العفيفى بالوراق فى الجيزة.. قارئ يطالب بنشر خدمات مرورية ومنع الوقوف العشوائى بشارع أحمد عرابى.. شاب قعيد يطالب بتوفير مصدر دخل له بعد سحب كشك منه

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

مرتضى منصور: أحمد فتحى كان على أبواب الزمالك والأهلى أغراه بـ15مليون جنيه

مرتضى منصور: أحمد فتحى كان على أبواب الزمالك والأهلى أغراه بـ15مليون جنيه

حامل فى التاسع ولأول مرة.. اعرفى تعملى ايه وتبعدى عن ايه؟

حامل فى التاسع ولأول مرة.. اعرفى تعملى ايه وتبعدى عن ايه؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة