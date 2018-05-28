جونسون يدعو إلى خروج بريطانيا "بشكل كامل" من الاتحاد الجمركى الأوروبى

(أ ف ب)

شدد وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون، اليوم الاثنين، على ضرورة خروج المملكة المتحدة "بشكل كامل" من الاتحاد الجمركى الأوروبى بعد بريكست لتعود قوة تجارية عالمية، معززا بذلك الضغوط على رئيسة الوزراء تيريزا ماى.

واعتبر جونسون فى مقال نشرته صحيفة "ديلى تلغراف" أنه "حان الوقت ليس لكى نصبح اوروبيين بنسبة اقل -- يمكننا انجاز اتفاق تجارى مهم مع الاتحاد الاوروبى يكون مفيدا للطرفين -- بل لنعود حقا من جديد (لاعبين) عالميين".

كذلك اعتبر جونسون انه حان الوقت لانجاز اتفاقات مع "دول ديناميكية" فى اميركا اللاتينية مثل تشيلى والبيرو والارجنتين التى زارها مؤخرا خلال جولته اللاتينية.

وتابع وزير الخارجية البريطانى "لكن شركاءنا فى اميركا اللاتينية موقفهم واضح: لكى ينجح الامر علينا ان نخرج بالكامل من الاتحاد الجمركى للتكتل الاوروبي".

وأكد جونسون "اذا اردنا ان نكون شركاء تجاريين فاعلين، كما تقول رئيسة الوزراء، علينا ان نستعيد السيطرة على رسومنا الجمركية وانجاز اتفاقات خالية من العوائق والتعقيدات".

وقبل شهر من قمة مفصلية للاتحاد الاوروبى تعانى الحكومة البريطانية من انقسام حاد حول مشاريعها للشراكة التجارية المستقبلية مع التكتل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

ويدفع جونسون ووزراء آخرون باتجاه انفصال تام عن اكبر الشركاء التجاريين الحاليين لبريطانيا ما سيمكنها من توقيع اتفاقيات تبادل تجارى مع دول اخرى.

الا ان معتدلين طرحوا خطة تخول بريطانيا استيفاء رسوم لمصلحة الاتحاد الاوروبى على السلع التى تعبر اراضيها الى دول التكتل، وفرض رسومها الخاصة على السلع المتوجهة الى دول خارجه.

فى المقابل اقترح الاتحاد الاوروبى بقاء ايرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركى الاوروبى لتفادى قيام حدود فعلية فى ايرلندا فى حال لم يتم التوصل إلى حل أفضل، لكن بريطانيا تقول ان ذلك سيعنى عمليا قيام حدود داخلية فى المملكة المتحدة.

والسبت دعا كبير مفاوضى الاتحاد الاوروبى فى ملف بريكست ميشال بارنييه بريطانيا الى الكف عن التهرب فى مفاوضات خروج من التكتل.