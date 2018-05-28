video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 28 مايو 2018 12:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جونسون يدعو إلى خروج بريطانيا "بشكل كامل" من الاتحاد الجمركى الأوروبى

الإثنين، 28 مايو 2018 12:25 م
جونسون يدعو إلى خروج بريطانيا "بشكل كامل" من الاتحاد الجمركى الأوروبى وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون
(أ ف ب)
إضافة تعليق

شدد وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون، اليوم الاثنين، على ضرورة خروج المملكة المتحدة "بشكل كامل" من الاتحاد الجمركى الأوروبى بعد بريكست لتعود قوة تجارية عالمية، معززا بذلك الضغوط على رئيسة الوزراء تيريزا ماى.

واعتبر جونسون فى مقال نشرته صحيفة "ديلى تلغراف" أنه "حان الوقت ليس لكى نصبح اوروبيين بنسبة اقل -- يمكننا انجاز اتفاق تجارى مهم مع الاتحاد الاوروبى يكون مفيدا للطرفين -- بل لنعود حقا من جديد (لاعبين) عالميين".

كذلك اعتبر جونسون انه حان الوقت لانجاز اتفاقات مع "دول ديناميكية" فى اميركا اللاتينية مثل تشيلى والبيرو والارجنتين التى زارها مؤخرا خلال جولته اللاتينية.

وتابع وزير الخارجية البريطانى "لكن شركاءنا فى اميركا اللاتينية موقفهم واضح: لكى ينجح الامر علينا ان نخرج بالكامل من الاتحاد الجمركى للتكتل الاوروبي".

وأكد جونسون "اذا اردنا ان نكون شركاء تجاريين فاعلين، كما تقول رئيسة الوزراء، علينا ان نستعيد السيطرة على رسومنا الجمركية وانجاز اتفاقات خالية من العوائق والتعقيدات".

 

وقبل شهر من قمة مفصلية للاتحاد الاوروبى تعانى الحكومة البريطانية من انقسام حاد حول مشاريعها للشراكة التجارية المستقبلية مع التكتل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

 

ويدفع جونسون ووزراء آخرون باتجاه انفصال تام عن اكبر الشركاء التجاريين الحاليين لبريطانيا ما سيمكنها من توقيع اتفاقيات تبادل تجارى مع دول اخرى.

 

الا ان معتدلين طرحوا خطة تخول بريطانيا استيفاء رسوم لمصلحة الاتحاد الاوروبى على السلع التى تعبر اراضيها الى دول التكتل، وفرض رسومها الخاصة على السلع المتوجهة الى دول خارجه.

 

فى المقابل اقترح الاتحاد الاوروبى بقاء ايرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركى الاوروبى لتفادى قيام حدود فعلية فى ايرلندا فى حال لم يتم التوصل إلى حل أفضل، لكن بريطانيا تقول ان ذلك سيعنى عمليا قيام حدود داخلية فى المملكة المتحدة.

 

والسبت دعا كبير مفاوضى الاتحاد الاوروبى فى ملف بريكست ميشال بارنييه بريطانيا الى الكف عن التهرب فى مفاوضات خروج من التكتل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جونسون يدعو إلى خروج بريطانيا "بشكل كامل" من الاتحاد الجمركى الأوروبى

هيئة محلفين أمريكية تفشل فى التوصل لحكم بقضية ضد جونسون آند جونسون

بعد هيلى وماكين.. وزير خارجية بريطانيا أحدث ضحايا صانعى المقالب الروسيين "فوفان" و"ليكسوس".. انتحلا صفة رئيس وزراء أرمينيا وتحدثا مع جونسون 18دقيقة.. تسميم الجاسوس الروسى وفرض عقوبات ضد موسكو أبرز نقاط المناقشة

بعد اعتذاره عن المشاركة.. دواين جونسون ينتج فيلما كوميديا لـ "جون سينا"

كريس مارتن صديق داكوتا جونسون يستمتع بركوب الأمواج فى ماليبو

اخبار عالميه

بوريس جونسون

بريطانيا

الاتحاد الاوروبى

بريكست




لا تفوتك
التعليم: أسئلة الثانوية العامة الموجودة بمراكز التوزيع مؤمنة بشكل كامل

التعليم: أسئلة الثانوية العامة الموجودة بمراكز التوزيع مؤمنة بشكل كامل

تعرف على أكثر 5 هيئات اقتصادية خاسرة فى العام المالى الحالى.. أبرزهم السكة الحديد

تعرف على أكثر 5 هيئات اقتصادية خاسرة فى العام المالى الحالى.. أبرزهم السكة الحديد

رئيس مجلس الأعمال المصرى السودانى: مفاوضات مع بنوك سودانية لتمويل مصنع أدوية بـ20 مليون دولار.. رياض أرمانيوس: قانون التأمين الصحى رائع لكنه بحاجة للتنفيذ السريع و"التجارب الإكلينيكية" من أهم إنجازات البرلمان

رئيس مجلس الأعمال المصرى السودانى: مفاوضات مع بنوك سودانية لتمويل مصنع أدوية بـ20 مليون دولار.. رياض أرمانيوس: قانون التأمين الصحى رائع لكنه بحاجة للتنفيذ السريع و"التجارب الإكلينيكية" من أهم إنجازات البرلمان

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

المنتخب الأولمبى يختتم تدريباته بملعب زوتين لمواجهة تونس وديًا غدًا

المنتخب الأولمبى يختتم تدريباته بملعب زوتين لمواجهة تونس وديًا غدًا

بعد 45 سنة غياب.. "الروب دريس" رجع موضة تانى.. أفضل أشكال اختارى منها إللى يناسبك

بعد 45 سنة غياب.. "الروب دريس" رجع موضة تانى.. أفضل أشكال اختارى منها إللى يناسبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة