تعرف على مشروع "2 كفاية" لمواجهة الزيادة السكانية × 10 معلومات

كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى تنفيذ مشروع "2 كفاية" لمواجهة الزيادة السكانية، خاصة فى المحافظات الأكثرا فقرا، حيث اطلعت الوزارة على التجارب السابقة سواء داخل مصر وخارجها، للاستفادة من أوجه النجاح وتجنب جوانب القصور.

"اليوم السابع" ينشر أهم المعلومات عن مشروع "2 كفاية" لمواجهه الزيادة السكانية فى نقاط محددة.

1- مشروع " 2 كفاية" يأتى ضمن استراتيجية وزارة التضامن للحد من الزيادة السكانية.

2- يستهدف المشروع مليون و148 ألف سيدة مستفيدة من برنامج "تكافل".

3- يستهدف المشروع عمل 342 ألف زيارة طرق أبواب لعمل التوعية المباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع.

4 - يعقد المشروع 408 ندوة توعوية وتثقيفيه بإجمالى 4896 ندوة خلال مدة المشروع.

5- يشارك فى تنفيذ المشروع أكثر من 2500 متطوع ورائدة ريفية وأكثر من 140 طبيبا وممرضة ويستهدف أيضاً الصيادلة .

6 - يستهدف المشروع رفع الوعى لدى السيدات فى الفئة العمرية من15 إلى 45 عاما بمفهوم الأسرة الصغيرة والمباعدة بين الولادات.

7 - سيتم تشكيل لجنة بكل محافظة برئاسة المحافظ وبمشاركة مديرو مديريات التضامن والصحة والأوقاف للتوعية بمشكلة الزيادة السكانية.

8 - تطوير وتجهيز 70 عيادة تنظيم أسرة داخل الجمعيات الأهلية.

9 - تخصيص 100 مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات لنشر مبادرة مشروع 2 كفاية.

10- المحافظات المستهدفة بمشروع "2 كفاية" هى "الجيزة ، بنى سويف ، قنا، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، البحيرة ، أسوان الفيوم والأقصر".