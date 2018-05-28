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بيسكوف: روسيا وفرنسا تدركان الحاجة لمواصلة الاتصال مع إيران حول الاتفاق النووى

الإثنين، 28 مايو 2018 02:47 م
بيسكوف: روسيا وفرنسا تدركان الحاجة لمواصلة الاتصال مع إيران حول الاتفاق النووى المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف
موسكو (أ ش أ)
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أعلن السكرتير الصحفى للرئيس الروسى دميترى بيسكوف اليوم الاثنين، أن روسيا وفرنسا تدركان الحاجة لمواصلة الاتصال مع إيران حول خطة العمل الشاملة المشتركة.

وردا على سؤال عما إذا كانت قد جدت خطوات معينة حول الصفقة الإيرانية بعد لقاء بوتين وماكرون، قال بيسكوف:"ليست هناك خطوات معينة، هناك تفاهم على ضرورة مواصلة العمل المشترك.. يوجد تفاهم على ضرورة مواصلة الاتصال مع الشركاء الإيرانيين من أجل ضمان الالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة من قبل جميع الأطراف، ما عدا واشنطن التى اتخذت قراراً بالخروج"- وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وكان الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون قد شارك فى منتدى بطرسبرج الاقتصادى الدولي، الذى عقد فى 24-26 مايو الحالى، والتقى خلاله مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وأكد من هناك مجددا تمسك بلاده بالاتفاق النووى، واحترام التزاماتها ضمن هذه الصفقة.. آملاً أن تحافظ كل الدول الموقعة على تعهداتها.

يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كان قد أعلن يوم 8 مايو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووى الإيراني، الذى تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران فى عام 2015. كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التى تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، حيث سيتم توجيه العقوبات إلى قطاعات حيوية فى الاقتصاد الإيراني، بما فى ذلك وقطاعات الطاقة والبتروكيماويات والمالية.

وأعلنت الدول الأخرى المشاركة فى الاتفاق أنها ستواصل التزامها به، معتبرة انسحاب الولايات المتحدة منه خطأً فادحاً.

 


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