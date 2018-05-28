بن دغر: انتصارات الجيش اليمنى تضع حد للمتمردين وتعجل بتحقيق السلام

وكالات

أكد رئيس الوزراء اليمنى أحمد عبيد بن دغر أن التقدم الذى يُحرزه الجيش الوطنى اليمنى فى بلاده، يهيئ ‏لنصرٍ وطنى عام وشامل، وينهى انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، ويضع حدًا ‏للمتمردين ويعجل بنهاية الحرب وتحقيق السلام فى اليمن .

وأشاد بن دغر فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية بالانتصارات المتلاحقة ‏والكبيرة التى يُحرزها الجيش اليمني، فى ‏جبهات القتال بالساحل الغربي, ومحافظات تعز, و‏لحج, والبيضاء, ومأرب, والجوف, وصعدة, بدعم وإسناد ‏من قوات التحالف العربى بقيادة المملكة .‏

وأوضح رئيس الوزراء أن تلك الانتصارات قوضت قدرات العدو وقربت من أجله, مثنيًا على ‏جهود الجيش الوطنى وتضحياته وتصميمه على تحقيق التقدم نحو مواقع العدو والاستيلاء ‏عليها, وتغيير سير المعارك لصالح الشعب اليمنى والبلاد