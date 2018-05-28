بن دغر: انتصارات الجيش اليمنى تضع حد للمتمردين وتعجل بتحقيق السلام

أكد رئيس الوزراء اليمنى أحمد عبيد بن دغر أن التقدم الذى يُحرزه الجيش الوطنى اليمنى فى بلاده، يهيئ لنصرٍ وطنى عام وشامل، وينهى انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، ويضع حدًا للمتمردين ويعجل بنهاية الحرب وتحقيق السلام فى اليمن .
وأشاد بن دغر فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية بالانتصارات المتلاحقة والكبيرة التى يُحرزها الجيش اليمني، فى جبهات القتال بالساحل الغربي, ومحافظات تعز, ولحج, والبيضاء, ومأرب, والجوف, وصعدة, بدعم وإسناد من قوات التحالف العربى بقيادة المملكة .
وأوضح رئيس الوزراء أن تلك الانتصارات قوضت قدرات العدو وقربت من أجله, مثنيًا على جهود الجيش الوطنى وتضحياته وتصميمه على تحقيق التقدم نحو مواقع العدو والاستيلاء عليها, وتغيير سير المعارك لصالح الشعب اليمنى والبلاد
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