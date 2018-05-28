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الإثنين، 28 مايو 2018 03:56 م
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برلمانى روسى: الدفاع الروسية تنفذ تدابير فى حال نشر قاعدة أمريكية ببولندا

الإثنين، 28 مايو 2018 03:54 م
برلمانى روسى: الدفاع الروسية تنفذ تدابير فى حال نشر قاعدة أمريكية ببولندا البرلمان الروسى
موسكو (أ ش أ)
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أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن فى مجلس الاتحاد الروسي، يفجينى سيريبرينيكوف، أن وزارة الدفاع الروسية مستعدة بالفعل لتنفيذ تدابير للرد فى حال نشر قاعدة عسكرية أمريكية فى بولندا.

وقال سيريبرينيكوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين: " إن الدبلوماسية الروسية مستمرة بعملها فى اتجاه اتخاذ مثل هذه التدابير فى حال نشر قاعدة عسكرية أمريكية فى بولندا".

وأضاف :" أن الدبلوماسية الروسية تعول على استباق هذا القرار أو إقناع بولندا بالعدول عنه".

وأكد أنه بغض النظر عن الجهود الدبلوماسية الروسية، فإن وزارة الدفاع الروسية مستعدة للمواجهة فى حال نشر قاعدة أمريكية فى بولندا.

وشدد على أن لديه معلومات بأن مثل هذه التدابير يجرى إعدادها بالفعل دون أن يوضح طبيعة هذه التدابير العسكرية.

 


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