باريس تعرب عن قلقها من اعتزام الاحتلال الإسرائيلى إزالة قرية خان الأحمر بفلسطين

باريس (أ.ش.أ)

أعربت فرنسا اليوم الاثنين، عن بالغ قلقها إزاء وضع السكان الفلسطينيين فى قرية خان الاحمر بالضفة الغربية و ذلك بعد ان اصدرت السلطات الاسرائيلية أمرا بإزالتها.

و أكدت وزارة الخارجية الفرنسية-فى بيان لها- ان قرارات الإزالة هذه تمثل تهديدا وشيكا للسكان الفلسطينيين الضعفاء المتواجدين بمنطقة ذات أهمية استراتيجية و كذلك على حل الدولتين، مذكرة بأن رؤساء البعثات الاوروبية لدى السلطة الفلسطينية عبروا عن دعمهم لها فى 14 مايو الجارى.

كما شددت الخارجية على أن تدمير البنية التحتية فى الضفة الغربية المحتلة بما يؤدى إلى الاخلاء و النقل القسرى للسكان أمر يتعارض مع القانون الدولى الانسانى و خاصة الاتفاقية الرابعة لجنيف، داعية، فى هذا السياق السلطات الاسرائيلية إلى عدم تنفيذ قرارات الإزالة التى تستهدف قرية خان الاحمر و إلى الامتناع عن أى إجراء يرمى إلى توسيع و ديمومة الاستيطان.

و كانت المحكمة العليا الإسرائيلية حكمت قبل أيام لصالح إزالة قرية خان الأحمر البدوية فى الضفة الغربية المحتلة رغم حملة شاركت فيها حكومات أوروبية لإنقاذها.