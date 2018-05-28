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الإثنين، 28 مايو 2018 03:24 م
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النيابة تستمع لأطباء الطب الشرعى وخبراء الأدلة الجنائية فى "مذبحة الرحاب"

الإثنين، 28 مايو 2018 02:24 م
النيابة تستمع لأطباء الطب الشرعى وخبراء الأدلة الجنائية فى "مذبحة الرحاب" ضحايا مذبحة الرحاب-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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تباشر نيابة القاهرة الجديدة، بإشراف المحامى العام الأول أحمد حنفى، ورئاسة المستشار محمد سلامة، تحقيقاتها بسماع شرح وأقوال عدد من أطباء الطب الشرعى لتفسير التقرير الخاص بتشريح جثث ضحايا "مذبحة الرحاب"، بالإضافة لعدد من الخبراء لتفسير تقرير الأدلة الحنائية.

 

من جانبه، أكد مصدر مطلع بالنيابة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الطب الشرعى ليس جهة اختصاص للقول بأن الحادثة انتحار أو قتل ووظيفتهم فقط التشريح وتوصيف الإصابات، مؤكدا أن التحريات تأتى برأيها والنيابة تستكمل التحقيقات مع جميع الأشخاص، ومنها سؤال الضباط والأطباء وتجمع كل ذلك لتصل لنتيجة.

 

وأضاف المصدر، أن النيابة تضع احتمالين أولهما الشبهة الجنائية، وثانيهما أن تكون الحادثة انتحارا.


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