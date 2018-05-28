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الكرملين: بوتين يلتقى بوفد إماراتى رفيع المستوى فى موسكو

الإثنين، 28 مايو 2018 01:22 م
الكرملين: بوتين يلتقى بوفد إماراتى رفيع المستوى فى موسكو المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف
موسكو (أ ش أ)
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أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يلتقى مع وفد رفيع المستوى من الإمارات العربية المتحدة سيزور موسكو قريبا.

وقال بيسكوف، فى تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "فى الواقع سيكون ممثلو الإمارات فى موسكو، ولا نستبعد عقد اجتماع مع الرئيس الروسي"، وفى رده على سؤال بشأن إمكانية مناقشة وضع سوق النفط خلال ذلك الاجتماع قال إنه من المبكر الحديث عن ذلك الأمر.

وسيصل الوفد من أبو ظبى إلى موسكو يوم الجمعة 1 يونيو المقبل.

ويشار إلى أنه فى مارس الماضى أجرى بوتين اتصالا هاتفيا مع ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأكد الجانبان خلال الاتصال على تطور العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين والاهتمام المتبادل بالعلاقات الثنائية والتنسيق الوثيق من أجل ضمان الاستقرار والأمن فى منطقة الخليج العربى والشرق الأوسط بشكل عام.

يذكر أن آخر اجتماع بين الرئيس الروسى وولى عهد أبو ظبى كان فى موسكو فى أبريل 2017.

 


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