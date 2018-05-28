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الكرملين: بوتين يزور النمسا 5 يونيو المقبل

الإثنين، 28 مايو 2018 04:49 م
الكرملين: بوتين يزور النمسا 5 يونيو المقبل المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف
موسكو (أ ش أ)
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يبحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع المستشار النمساوى السيد سيباستيان كورتس تطورات العلاقات الثنائية والقضايا المطروحة على جدول الأعمال الدولى خلال زيارته للنمسا فى الخامس من يونيو المقبل.

جاء ذلك فى بيان المكتب الصحفى للكرملين - وفق ما نشرته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية فى نسختها الإنجليزية " .

وأضاف البيان أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يعتزم إجراء زيارة عمل للنمسا يوم 5 يونيو من العام 2018 ومن المخطط إجراء مباحثات مع رئيس النمسا ألكسندر فان دير بالين والمستشار الفيدرإلى النمساوى سيباستيان كورتس، ومن المقرر مناقشة حالة وآفاق العلاقات الروسية - النمساوية فى مختلف المجالات وكذلك تبادل الآراء حول أهم قضايا العلاقات الدولية".

واوضح الكرملين فى بيانً له، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعًا مع رئيس الوزراء البلغارى بويكو بوريسوف يوم بعد غد الأربعاء الموافق 30 من شهر مايو الجارى.

وقال المكتب الإعلامى للكريملين فى البيان - الذى نقلته وكالة أنباء تاس الروسية - إن بوتين سيجتمع مع بوريسوف، الذى سيقوم بزيارة عمل لروسيا فى الـ 30 من شهر مايو الجارى. 

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يتباحث الجانبان بشأن تنمية العلاقات الروسية - البلغارية ومناقشة القضايا العالمية المُلحة.


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