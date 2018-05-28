الصين تعتزم إنهاء سياسة "التوجه الواحد" البيئية

رويترز

قالت وزارة البيئة الصينية، اليوم الاثنين، إن الصين تعتزم إنهاء سياسات التوجه الواحد التى تهدف إلى محاربة التلوث وستحاول استخدام سياسات أكثر دقة تتماشى مع الأوضاع المحلية وتقلل من الضرر الاقتصادى.

وقالت الوزارة فى مذكرة إن عدم الانتباه للأوضاع المحلية سيعد شكلا من أشكال التفكير البيروقراطى وسيتحمل المسؤولون مسؤولية أى مشاكل خطيرة تحدث.

وكانت الصين فرضت العام الماضى قيودا على المرور واستخدام الفحم والأنشطة الصناعية فى شمال البلاد المعرض للضباب الدخانى وجاهدت لتحقيق أهدافها المتعلقة بجودة الهواء.

وفى بعض المدن تم إرغام القطاعات الصناعية على إغلاق ما يصل إلى 50% من إجمالى قدرتها الانتاجية للحد من تراكم الضباب الدخانى فى المنطقة كما شكت كثير من الشركات من فشل بكين فى أن تضع فى حسبانها الأوضاع المحلية التى جعلت من المستحيل تلبية طلبات العملاء.

وتسببت أيضا مساعى المسؤولين المحليين لتحويل الغلايات التى تعمل بالفحم إلى الغاز الطبيعى الأقل ضررا على البيئة ولكن الأكثر ندرة فى انقطاع التدفئة عن آلاف المنازل خلال فصل الشتاء شديد البرودة.

وسيحظر الإجراء الجديد تعليق الانتاج فى الشركات الصناعية التى تذعن للمتطلبات البيئية. وقالت الوزارة إن الشركات التى لا تلتزم بهذه المتطلبات ستكون عرضة أيضا لإجراءات وعقوبات أكبر.