السجن المؤبد لـ 4 عاملين قتلوا زميلهم عمدا بالزاوية الحمراء

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن المؤبد لـ 4 متهمين باستخدام القوة والعنف في الزاوية الحمراء، بقصد ترويع المواطنين وفرض السيطرة بالمنطقة.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بشارع طلعت حرب دائرة القسم، لقى شخص على أثرها مصرعه، بعد قيام 4 أشخاص بالاعتداء عليه مستخدمين أسلحة بيضاء، وذلك على أثر خلافات الجيرة بينهم.

وبالانتقال وعمل التحريات، تبين أن المجنى عليه يدعى " هشام س " 35 سنة عامل، كما تبين أن الجناة هم كلا من " جمال.أ " 54 سنة عامل، و " حامد.ب " 30 سنة، و " علاء.أ " 29 سنة، و" محمد،ح " 20 سنة، وذلك بعد أن قاموا بالتربص له فى بأحد شوارع المنطقة، وفور رؤيتهم له أنهالهوا عليه بالضرب المبرح، فيما قام المتهم الأول بطعنه عدة طعنات، وتركوه غارقا فى دمائه فى الشارع أمام المارة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبإعداد الأكمنة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، من ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التى أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى أصدرت حكمها على المتهمين بالسجن المؤبد.