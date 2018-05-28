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الإثنين، 28 مايو 2018 03:20 م
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الزراعة: 170 طبيبا بيطريا مصريا للمشاركة فى مشروع الهدى والأضاحى بالحج

الإثنين، 28 مايو 2018 01:56 م
الزراعة: 170 طبيبا بيطريا مصريا للمشاركة فى مشروع الهدى والأضاحى بالحج الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة
كتب عز النوبى
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قالت الهيئة العامة  للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه  انطلاقاً من العلاقات الأخوية التى تربط جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية وفى إطار التعاون المشترك فى مجال الخدمات البيطرية بين البلدين انعقدت اللجنة المصرية السعودية المشتركة الممثلة من بعض قيادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية وممثلين عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالمملكة العربية السعودية لاختيار 170 طبيبا بيطريا من الأطباء البيطريين بالهيئة وبمديريات الطب البيطرى بالمحافظات وذلك ضمن مشروع الاستفادة من لحوم الهدى والاضاحى لموسم الحج لعام 1439 هجرية والذى يديره البنك الاسلامى للتنمية بالمملكة العربية السعودية.

وقال الدكتور ابراهيم محروس رئيس مجلس ادارة الهيئة، بأن مهمة البعثة المصرية تتركز فى القيام بالعمل بالمجازر المخصصة للهدي والاضاحي بمكة المكرمة خلال فترة الحج والقيام بالكشف الظاهري على الحيوانات قبـل الذبح لاستبعاد الحيوانات الضعيفة والهزيلة والحيوانات غير المناسبة للذبح من الناحية الشرعية بالإضافة إلى الكشف الطبي على اللحوم من ذبائح الأضاحي من جمال وأبقار وأغنام وماعز والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.


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