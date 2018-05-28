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الإثنين، 28 مايو 2018 09:40 ص
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الخارجية الصينية: سنوقع وثائق مهمة مع روسيا تحدد مسار العلاقات

الإثنين، 28 مايو 2018 09:12 ص
الخارجية الصينية: سنوقع وثائق مهمة مع روسيا تحدد مسار العلاقات الرئيس الصينى شى جين بينج
موسكو (أ ش أ)
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أعرب مساعد وزير الخارجية الصينى تشانج خانخويى اليوم الاثنين، عن رغبة بلاده بأن تعطى زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، دفعة للعلاقات الثنائية خاصة أن زعيمى روسيا والصين سيوقعان وثائق مهمة للبلدين.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن مساعد الوزير قوله، خلال مؤتمر صحفى، "هذه هى الزيارة الأولى للرئيس بوتين إلى الصين بعد أن بدأ فترة ولايته الجديدة كرئيس لروسيا، وخلال هذه الزيارة أيضا سيكون الاجتماع الأول بين الزعيمين هذا العام".

وقال "تأمل الصين فى أنه خلال الجهود المشتركة للجانبين فى الزيارة المرتقبة للرئيس بوتين تبرهن على وجود مستوى عال وتفرد العلاقات الروسية - الصينية وأن تكون مثمرة، وتعطى دفعة لتطوير العلاقات بين البلدين".

وأضاف تشانج أن "الزعيمين سيوقعان ويصدران وثائق مهمة تحدد مسار العلاقات الروسية الصينية، فضلا عن تحديد أولويات ومبادئ هذه العلاقات والتعاون الثنائي".

يذكر أن روسيا والصين تربطهما أواصر من الصداقة والعلاقات الودية تمتد إلى قرون، بالإضافة إلى شراكة فى كثير من مجالات التعاون، كما تلعب الدولتان دورا مهما فى تسوية الكثير من الأزمات الدولية والحفاظ على السلام، وتعزيز التعاون الدولى فى مختلف المجالات.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج قد أعلن اليوم الإثنين أن الرؤساء القيرغيزى سورونباى جينبيكوف، والكازاخستانى نور سلطان نزارباييف، والروسى فلاديمير بوتين، سيقومون بزيارة الصين خلال الفترة من 6 إلى 10 يونيو المقبل تلبية لدعوة الرئيس الصينى شى جين بينج.

 


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