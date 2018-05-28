الجنايات تقضى بالمؤبد لفرد شرطة قتل جاره بسبب خلافات الجيرة بالشرابية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة فرد شرطة بالسجن المؤبد، وذلك على خلفية قتله عاملا بسبب خلافات الجيرة التى نشبت بينهم، حيث أحضر المتهم سلاح أبيض، وفى اليوم التالى شاهد المجنى عليه، فاستدرجه إلى أحد الشوارع وانهال عليه طعنا، ثم فر هاربا تاركه غارقا فى دمائه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

البداية كانت بتلقى ضباط قسم الشرابية بلاغا من الأهالى بمنطقة عزبة بلال بالشرابية، يفيد بوجود "أحمد ج" جثة هامدة، بعد قيام أحد الأشخاص بالاعتداء عليه بسلاح أبيض وفر هاربا، وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة " حسام.م " بقطاع الشرطة، قتل المجنى عليه بسبب خلافات نشبت بينهم فى اليوم السابق للواقعة، حيث قام المجنى عليه فى اليوم السابق للواقعة أثناء التشاجر مع المتهم بإصابته إصابة قطعية فى الرأس، ثم ذهب معه إلى المستشفى لعلاجه، إلا أن المتهم بيت النية على قتل المجنى عليه، حيث قام على أثرها بإحضار سلاحين أبيضين، وفور رؤيته للمجنى عليه استدرجه إلى أحد شوارع المنطقة الخالية من الماره، ثم انتهز الفرصة وانهال عليه طعنا بالسلاح الأبيض الذى بحوزته.

وبإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، حيث اعترف بارتكابه للواقعة، انتقاما من المجنى عليه لما فعله به أم أهالى المنطقة فى اليوم السابق للواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة بعد إخطار جهة عمله بالواقعة، وعقب انتهاء التحقيقات مع المتهم، أحالته النيابة إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها على المتهم بالسجن المؤبد.