البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين والأجانب

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء مؤشر الأوسع نطاقا، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.46%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.38%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.12%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.17%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02%، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.08%.