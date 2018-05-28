الاتحاد التونسى للشغل ينسحب من مفاوضات وثيقة "قرطاج ٢"

تونس (أ ش أ)

أعلن الأمين العام للاتحاد التونسى للشغل نور الدين الطبوبى انسحابه من مفاوضات وثيقة "قرطاج 2" المتعلقة بوضع خارطة طريق للحكومة حتى انتخابات 2019 إثر الإعلان عن تعليق العمل بالوثيقة.

وقال الطبوبى فى تصريحات عقب الاجتماع الذى عقدته الأطراف الموقعة على وثيقة "قرطاج 2" اليوم بقصر قرطاج بحضور الرئيس الباجى قايد السبسى إنه (الاتحاد) من اليوم "ليس ملزما بأى شئ".

وأضاف:إن الخلاف كان بخصوص النقطة 64 فى وثيقة "قرطاج 2" المتعلقة برئيس الحكومة الجديد، وفى هذا الإطار طلب رئيس الجمهورية تعليق العمل بوثيقة قرطاج.