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الاتحاد التونسى للشغل ينسحب من مفاوضات وثيقة "قرطاج ٢"

الإثنين، 28 مايو 2018 02:16 م
الاتحاد التونسى للشغل ينسحب من مفاوضات وثيقة "قرطاج ٢" الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى
تونس (أ ش أ)
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أعلن الأمين العام للاتحاد التونسى للشغل نور الدين الطبوبى انسحابه من مفاوضات وثيقة "قرطاج 2" المتعلقة بوضع خارطة طريق للحكومة حتى انتخابات 2019 إثر الإعلان عن تعليق العمل بالوثيقة.

وقال الطبوبى فى تصريحات عقب الاجتماع الذى عقدته الأطراف الموقعة على وثيقة "قرطاج 2" اليوم بقصر قرطاج بحضور الرئيس الباجى قايد السبسى إنه (الاتحاد) من اليوم "ليس ملزما بأى شئ".

وأضاف:إن الخلاف كان بخصوص النقطة 64 فى وثيقة "قرطاج 2" المتعلقة برئيس الحكومة الجديد، وفى هذا الإطار طلب رئيس الجمهورية تعليق العمل بوثيقة قرطاج.

 


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الاتحاد التونسى للشغل

تونس

قرطاج

وثيقه قرطاج 2




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