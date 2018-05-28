إيران: نتفاوض مع أوروبا فقط حول الأزمة اليمنية

كتبت إسراء أحمد فؤاد

قال مساعد وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى وعضو الفريق النووى المفاوض، إن بلاده تتفاوض مع الأوروبيين فقط حول اليمن والأزمة الإنسانية الاقتصادية الحادة التى يعانى منها هذا البلد، مشددا على أنه لن يتم التفاوض حول البرنامج الصاروخى الباليستى.

وكانت إيران تتمسك بعدم التفاوض حول القضايا الإقليمية الأخرى ونفوذ طهران فى المنطقة مع أى من القوى الدولية وأن مباحثاتها فقط تقتصر على ملفها النووى.

وحول الاتفاق النووى، قال عراقجى فى مقابلة للتلفزيون الإيرانى، مساء أمس الأحد، أن المطالب التى عولت على الاتفاق كانت ترتفع دائماً، وفي الأشهر الأخيرة حاول الرئيس الامريكي دونالد ترامب الانسحاب منه، ونحن حاولنا أن يدفع هو تكلفة هذا الأمر فألقى بالكرة فى ملعب الاوروبيين، وانسحب في النهاية.

وقال عراقجي أن الاوروبيين ينساقون وراء امريكا واذا ما اخلوا بالعهود ستنسحب ايران ايضاً من الاتفاق النووي.

وتابع عراقجي أن اوروبا طلبت من ايران فرصة لتنفيذ مطالب إيران والرئيس الايراني وافق على منح الاوروبيين فرصة لعدة أسابيع، مشيراً إلى أن أوروبا لم تكن تتوقع انسحاب امريكا من الاتفاق النووي حتى اللحظة الأخيرة.

وأكد عراقجي على أن بلاده ستطالب بضمانات للحلول التي ستطرحها اوروبا فيما بعد، وشدد على أن اوروبا عليها أن تدرس مدى قدرة اعتمادها على اليور وتشكيل نظام مالي قوي في العالم، ولفت إلى أن ايران تشهد على جدية اوروبا حول الاتفاق النووى لكنها غير واثقة من قدرتها على ذلك.