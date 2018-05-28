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إبراهيم الهدهد يتحدث عن فضل نزول القرآن فى رمضان بملتقى الفكر الإسلامى

الإثنين، 28 مايو 2018 11:18 م
إبراهيم الهدهد يتحدث عن فضل نزول القرآن فى رمضان بملتقى الفكر الإسلامى جانب من ملتقى الفكر الإسلامى
كتب لؤى على
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قال الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، إن شهر رمضان من الرمضاء اى من شدة الحر، متابعًا: " رمضان شهر النور الذى غير الله به هذا الكون كله، وكانت نزول كلمات الوحى فى رمضان".
 
وأضاف الهدهد فى كلمته بملتقى الفكر الإسلامى الذى ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع الوزارة الأوقاف، أن كلام البشر صادر عنهم ومحل خطأ أما الحق تبارك تعالى فحديثه كله بلاغه ولا يمل أحد من قراءة القرآن الكريم، ووصف الله تبارك وتعالى فى قوله " أفلا يتدبرون القرآن" فيدل أن الله سبحانه وتعالى حديثه يحتاج للتدبر بعكس حديث البشر.
 
وأوضح رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أن الله عند ظن عبده وجاء ذلك فى قول المصطفى صل الله عليه وسلم : " أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى، إِنْ ظَنَّ خَيْرًا فَلَهُ، وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ "، فاذا ظن العبد بربه خير رأه، وإذا ظن شرا أتياه.
 
 

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