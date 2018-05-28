أنور قرقاش: عهد الإمارات ضمن التحالف العربى أن نكمل المهمة فى اليمن بعودة الدولة

كتب هيثم سلامة

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، إن عهد الإمارات ضمن التحالف العربى، إكمال المهمة فى اليمن بعودة الدولة والاستقرار.

وكتب أنور قرقاش، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر:"عهد الإمارات ضمن التحالف العربي أن نكمل المهمة فى اليمن بعودة الدولة والإستقرار، وفِي الميادين يثبت أبنائنا كل يوم أنهم الصديق والحليف الصدوق والقادر، والإساءات التي تطال الإمارات وقيادتها ماهي إلا تصرفات السفيه العاجز".

وأضاف:"سيكتب التاريخ وبحروف من ذهب أن الإمارات تحملت مسؤولياتها في أمن المنطقة بصدق وشرف، وكانت عند عهدها قولا وفعلا، وتحملت ما تحملته من سهام العاجز والفاجر، وطنى الإمارات يعوّل عليه، صادق مع نفسه وصادق مع أشقائه".