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الإثنين، 28 مايو 2018 12:57 م
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ألمانيا تسعى لاتفاق لإنهاء الخلاف التجارى الأمريكى الأوروبى

الإثنين، 28 مايو 2018 12:32 م
ألمانيا تسعى لاتفاق لإنهاء الخلاف التجارى الأمريكى الأوروبى وزير الاقتصاد الألمانى بيتر ألتماير
رويترز
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قال وزير الاقتصاد الألمانى بيتر ألتماير، اليوم الاثنين، إن ألمانيا تسعى لإنهاء الخلاف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بشأن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض رسوم مرتفعة على واردات الصلب والألومنيوم.

وقال إنه سيناقش القضية مع مفوضة التجارة الأوروبية سيسيليا مالمستروم ووزير التجارة الأمريكى ويلبر روس خلال اجتماع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى باريس الأسبوع الجارى، وقال ألتماير "علينا محاولة تفادى زيادة الرسوم".

كان ترامب فرض رسوما 25 بالمئة على واردات الصلب وعشرة بالمئة على الألومنيوم فى مارس آذار لكن الاتحاد الأوروبى حصل على استثناء حتى أول يونيو حزيران.

 

 


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