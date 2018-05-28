أسعار النفط اليوم الإثنين 28-5-2018 برنت يسجل 75.09 دولار للبرميل

كتب أحمد أبو حجر

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين 28-5-2018، حيث بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 75.09 دولار للبرميل بانخفاض 1.35 دولار أو ما يعادل 1.8 % بالمقارنة مع الإغلاق السابق، فيما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 66.22 دولار للبرميل بانخفاض 1.66 دولار أو 2.5 %.

وانخفض العقدان 6.4 % و9.1 % على الترتيب من مستوى الذروة الذى لامساه فى وقت سابق من الشهر الجارى.

وفى الصين، تراجعت عقود شنغهاى الآجلة للنفط الخام 4.8 % إلى 457.7 يوان (71.64 دولر) للبرميل.

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكذلك روسيا أكبر المنتجين وغير العضو فى المنظمة فى كبح الإمدادات فى 2017 لتقليص الفجوة بين العرض والطلب فى السوق ودعم الأسعار التى انخفضت فى 2016 لأدنى مستوياتها فى أكثر من 10 سنوات عند ما يقل عن 30 دولارا للبرميل.

لكن الأسعار ارتفعت منذ بدأت التخفيضات فى العام الماضي، ليتجاوز برنت 80 دولارا للبرميل فى وقت سابق من مايو الحالى، مما أثار مخاوف من أن ارتفاع الأسعار قد يعوق النمو الاقتصادى ويذكى التضخم.

زيادة الإنتاج مليون برميل

وبهدف تعويض النقص المحتمل فى الإمدادات، قالت السعودية أكبر منتج فى أوبك وكذلك روسيا أكبر منتج فى العالم يوم الجمعة إنهما تناقشان زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا.

فى الوقت ذاته لا يظهر الإنتاج المتزايد للنفط الخام الأمريكى أى مؤشرات على التراجع فى الوقت الذى واصلت فيه شركات الحفر الأمريكية توسعة أعمال البحث عن حقول نفطية جديدة لاستغلالها.

وأضافت شركات الطاقة الأمريكية 15 منصة حفر نفطية فى الأسبوع المنتهى فى 25 مايو ليصل عدد الحفارات إلى 859 حفارا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015، فى مؤشر قوى على أن إنتاج الخام الأمريكى سيواصل النمو.

إنتاج النفط قد يعود لمستويات أكتوبر 2016

من جانبه قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك إن العودة إلى مستويات إنتاج النفط التى كانت قائمة فى أكتوبر 2016 أحد الخيارات المطروحة لتخفيف قيود الإنتاج.

وتناقش المملكة العربية السعودية وروسيا زيادة إنتاج النفط من داخل أوبك وخارجها لتخفيف القيود التى ظلت مفروضة منذ 17 شهرا على الإمدادات فى ظل مخاوف من أن ارتفاع الأسعار قد تجاوز الحد المطلوب بكثير.

وقال نوفاك”عندما مددنا الاتفاق حتى نهاية 2018، تحدثنا عن مثل تلك الاحتمالات (العودة إلى مستوى إنتاج أكتوبر 2016)“.وأضاف ”لكن القرار سيتخذ فى يونيو“ مشيرا إلى اجتماعات أوبك والمنتجين المستقلين فى فيينا يومى 22 و23 يونيو حزيران.

وفى أكتوبر 2016، الخط الأساسى للاتفاق الحالي، بلغ إنتاج روسيا النفطى أعلى مستوى فى 30 عاما عند 11.247 مليون برميل يوميا وتعهدت بخفضه بمقدار 300 ألف برميل يوميا إلى 10.947 مليون برميل يوميا، لكنها فشلت فى مارس وفى أبريل من العام الجارى من تحقيق الالتزام الكامل بالاتفاق، حيث ضخت 10.97 مليون برميل يوميا مسجلة أعلى مستوى إنتاج فى 11 شهرا.

وارتفعت أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل، وهى مستويات لم يبلغها منذ أواخر 2014. وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يوم الخميس إن سعر 60 دولارا ”يناسب روسيا“.