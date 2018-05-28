أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 – 5 – 2018 فى مصر

سعر الذهب
سعر عيار 21:
يمكن أن نعتبر عيار 21 هو الأقوى فى السوق المصرى والأفضل من حيث حجم المبيعات مقارنة بالأعيرة الأخرى ويمكن اعتباره أنه العيار المفضل لدى الأسرة المصرية، وسعر عيار الذهب 21 سجل خلال التعاملات اليوم تراجع ملحوظ قياسا على سعر الذهب أمس وسجل عيار 21 مبلغ 647 جنيها فى أسواق الصاغة.
سعر الذهب عيار 24:
عيار 24 هو أقل الأعيرة الثلاثة الكبرى مبيعا وشعبية فى مصر وفق شعبة الذهب فى غرفة القاهرة التجارية، وذلك لأنه ذات لمعه كبيرة جدا لا تتوافق مع متطلبات الأسرة المصرية، ويشهد عيار الذهب 24 رواجا فى الأسواق الخليجية ولكن بعض العائلات الكبرى فى صعيد مصر تلجأ لشراء عيار الذهب 24 فى مناسبات معينة، وسجل عيار 24 خلال تعاملات اليوم 739 جنيها
سعر-الذهب-في-مصر
سعر عيار 18:
ونؤكد دائما أن عيار 18 من الأعيرة التى شهدت زيادة فى الطلب عليها خلال العام ونصف المنقضى فمع تحرك سعر الذهب بصورة كبيرة مع ارتفاع اسعار الدولار وحدوث أزمة فى توافر العملة الصعبة، بدأ المواطن يتجه لشراء هذا العيار وسجل الذهب عيار 18 مبلغ 554 جنيها.
سعر الأوقية:
شهدت الأوقية العالمية " الأونصة" تراجع بقيمة 8 دولارات فى التعاملات الفورية حيث سجلت 1297 دولار حتى كتابة التقرير .
الذهب اليوم
سعر الجنيه الذهب اليوم:
يقاس سعر الجنيه الذهب على عيار 21لأنه الأكثر تأثيرا فى سوق الصاغة بمصر، وسجل الجنيه الذهب فى تعاملات اليوم 5176 جنيها ، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21 ومن أفضل وسائل الاستثمار فى المعدن الأصفر ولا يعترض حائذيه لأى درجة من المخاطر.
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