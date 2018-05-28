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الإثنين، 28 مايو 2018 03:22 م
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أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 – 5 – 2018 فى مصر

الإثنين، 28 مايو 2018 12:32 م
أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 – 5 – 2018 فى مصر مشغولات ذهبية
كتب- إسلام سعيد
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شهدت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 28 – 5 – 2018 تراجع بقيمة 3 جنيهات بمستهل تعاملات الأسبوع ليسجل عيار 21 مبلغ 647 جنيها للجرام حتى الآن.
 
هذا التراجع جاء عقب عودة سعر الأوقية للتراجع مرة أخرى، لتسجل مستوى أقل من 1300 دولار، بعد تعافي لم يدم طويلا، ليخسر سعر الذهب حوالى 9 دولارات قياسا علي سعر الإغلاق.
 
 
goldmaka
سعر الذهب
 
يقدم "اليوم السابع" خدمه لقراءه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر، فأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

سعر عيار 21:

يمكن أن نعتبر عيار 21 هو الأقوى فى السوق المصرى والأفضل من حيث حجم المبيعات مقارنة بالأعيرة الأخرى ويمكن اعتباره أنه العيار المفضل لدى الأسرة المصرية، وسعر عيار الذهب 21 سجل خلال التعاملات اليوم تراجع  ملحوظ قياسا على سعر الذهب أمس وسجل عيار 21 مبلغ 647  جنيها فى أسواق الصاغة. 

 

سعر الذهب عيار 24:

عيار 24 هو أقل الأعيرة الثلاثة الكبرى مبيعا وشعبية فى مصر وفق شعبة الذهب فى غرفة القاهرة التجارية، وذلك لأنه ذات لمعه كبيرة جدا لا تتوافق مع متطلبات الأسرة المصرية، ويشهد عيار الذهب 24 رواجا فى الأسواق الخليجية ولكن بعض العائلات الكبرى فى صعيد مصر تلجأ لشراء عيار الذهب 24 فى مناسبات معينة، وسجل عيار 24 خلال تعاملات اليوم 739 جنيها

 

سعر-الذهب-في-مصر
سعر-الذهب-في-مصر

 

سعر عيار 18:

ونؤكد دائما أن عيار 18 من الأعيرة التى شهدت زيادة فى الطلب عليها خلال العام ونصف المنقضى فمع تحرك سعر الذهب بصورة كبيرة مع ارتفاع اسعار الدولار وحدوث أزمة فى توافر العملة الصعبة، بدأ المواطن يتجه لشراء هذا العيار  وسجل الذهب عيار 18 مبلغ 554 جنيها.

 

سعر الأوقية:

شهدت الأوقية العالمية " الأونصة" تراجع بقيمة 8 دولارات  فى التعاملات الفورية حيث سجلت 1297 دولار حتى كتابة التقرير .

 

الذهب-1-625x330
الذهب اليوم

 

سعر الجنيه الذهب اليوم:

يقاس سعر الجنيه الذهب على عيار 21لأنه الأكثر تأثيرا فى سوق الصاغة بمصر، وسجل الجنيه الذهب فى تعاملات اليوم  5176 جنيها ، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21 ومن أفضل وسائل الاستثمار فى المعدن الأصفر ولا يعترض حائذيه لأى درجة من المخاطر.

 


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