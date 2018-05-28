أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 28-5-2018

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 28-5-2018، وجاءت أبرزها موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح اللجنة الاستشارية لسوق المال، لتفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

الموافقة على تفعيل آلية "الشورت سيلنج"

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بجلسته المنعقدة صباح اليوم الاثنين، على مقترح اللجنة الاستشارية لسوق المال لتفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

وجاءت موافقة مجلس الإدارة على تعديل أحكام المادتين 298،289 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما يسمح لشركات الوساطة فى الأوراق المالية من مباشرة نشاط إقراض الأوراق المالية بغرض البيع مع وضع الضوابط التى يتعين على الشركات الالتزام بها حال ممارسة هذا النشاط، بحيث يصبح النظام مركزيا وعدم وجود نظام مركزى للإقراض بغرض البيع لشركة الإيداع والقيد المركزى، وذلك توافقا مع أفضل الممارسات والأعراف الدولية.

وكانت اللجنة الاستشارية لسوق المال قد عقدت العديد من الجلسات التى ناقشت فيها مقترح آلية اقتراض الأوراق المالية وأفضل السبل لتطبيق تلك الآلية بالسوق المصرى، وأوصت بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بما يسمح لشركات السمسرة بالقيام بدور الوسيط فى اقراض الأوراق المالية لعملائها بدلا من تركزها فى شركة الإيداع والقيد المركزى.

وعلى صعيد آخر وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على قائمة المرشحين برئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية على كل المرشحين المرسلة أوراقهم من شركة الإيداع والقيد المركزى على كل المقاعد، باستثناء كل من سامح العزب ومحمد فتح الله وشريف حشمت.

كما ألزم المجلس كلا من شركة HC القابضة وشركة أصول القابضة بالتعهد بعدم الجمع بين ممثل أى منهم بالبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزى.

هيرميس تستحوذ على محفظة مدارس باستثمارات مليار جنيه

أعلنت منصة الاستثمار فى التعليم التابعة لقطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، عن إبرام اتفاقية مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، للاستحواذ على محفظة تضم مجموعة من المدارس باستثمارات مليار جنيه، حيث ستقوم "جيمس للتعليم" بتشغيل وإدارة المدارس.

وستقوم المجموعة المالية هيرميس، بحسب بيان للبورصة اليوم الاثنين، بتمويل الشق الرأسمالى من الصفقة من خلال نشاط merchant banking، وذلك فى إطار تطبيق استراتيجية الشركة المعلنة .

البورصة تربح 1.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكل المؤشرات مدفوعة بصعود عدد من الأسهم القيادية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 949.534 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى قيمة التداول على الأسهم 820 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 67.21% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 16.03%، والعرب على 16.76% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 63.04% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 36.95%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 523 ألف جنيه، 44.9 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 21.8 مليون جنيه، 15.5 مليون جنيه، 19.2 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 16791 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2902 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 17202 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 853 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2178 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 462 نقطة.

وارتفعت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 57 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.