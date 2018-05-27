نتنياهو يزور فرنسا وألمانيا مطلع يونيو المقبل

القدس (أ ف ب)

يزور رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ألمانيا وفرنسا فى 4 و6 يونيو المقبل، وفق ما أعلن مكتبه الأحد، من دون تفاصيل حول برنامج الزيارتين.

وفى 23 مايو، ألغى رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب زيارته لإسرائيل والأراضى الفلسطينية التى كانت مقررة فى 31 مايو والأول من يونيو "لانشغالات داخلية مرتبطة بالعمل الحكومى".

وكان من المفترض أن يفتتح فيليب ونتانياهو فى الأول من يونيو فى القدس فعاليات ثقافية وعلمية بين البلدين.

وكان نتانياهو اجرى فى 16 مايو محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حسبما أعلن مكتبه.

وحصلت تلك المحادثات بعد يومين على تدشين السفارة الأمريكية فى القدس، وأثار القرار الأحادى للولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل موجة انتقادات دولية.

وتعتبر الأمم المتحدة أن وضع القدس يجب أن يكون محور مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

واحتلت إسرائيل الشطر الشرقى من القدس عام 1967 ثم أعلنت عام 1980 القدس برمتها "عاصمة أبدية" لها فى خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولى.