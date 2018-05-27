موجز أخبار 6 مساء.. محمد صلاح يغيب عن مباراة المنتخب مع أوروجواى بالمونديال

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها ما كشفه مسئولو منتخب مصر بأن محمد صلاح لن يشارك فى مباراة الفراعنة الأولى بكأس العالم والتى ستكون أمام أوروجواى يوم 15 يونيو، بناء على التقارير الأولية لإصابة الفرعون.

وكان صلاح قد خرج من مباراة ليفربول وريال مدريد فى الدقيقة 30 خلال نهائى دورى أبطال أوروبا التى فاز بها الريال 3 / 1 بسبب الإصابة وأثبتت الأشعة الأولية تعرضه لجزع فى مفصل الكتف وغيابه لفترة من 10 إلى 21 يوما.

كشف مسئولو منتخب مصر أن محمد صلاح لن يشارك فى مباراة الفراعنة الأولى بكأس العالم والتى ستكون أمام أوروجواى يوم 15 يونيو، بناء على التقارير الأولية لإصابة الفرعون.

وكان صلاح قد خرج من مباراة ليفربول وريال مدريد فى الدقيقة 30 خلال نهائى دورى أبطال أوروبا التى فاز بها الريال 3 / 1 بسبب الإصابة وأثبتت الأشعة الأولية تعرضه لجزع فى مفصل الكتف وغيابه لفترة من 10 إلى 21 يوما.

نشرت الجريدة الرسمية، قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، رئيس الاستئناف، وعضوية المستشار مصطفى رشاد عبد التواب، ومحمد شريف صبرى، ومحمود لطيف وكيل أول نيابة أمن الدولة، ومحمد سليمان أمين سر المحكمة، بإدراج عدد من المتهمين بقضية إعادة تنظيم جماعة ولاية سيناء، على قوائم الإرهاب.

عقد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، اجتماعاً اليوم الأحد مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية، وذلك لمتابعة ما تم إنجازه من الخطط التى أعدتها الوزارة، لاستقبال شهر رمضان المعظم.

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أنه تقرر عقد مؤتمر صحفى عالمى مطلع الشهر المقبل، فى قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصرى الكبير، لإتاحة البيانات والمعلومات اللازمة للتقدم لإدارة وتشغيل الخدمات بمشروع المتحف عند طرحها لاحقا.

ينشر اليوم السابع صور وأسماء ونتائج أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، والبالغ عددهم 71 طالب وطالبة حصلوا جميعا على الدرجات النهائية لكل المواد بإجمالى 280 درجة.

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور وزراء الإسكان مصطفى مدبولى، والبيئة خالد فهمى، والتجارة والصناعة طارق قابيل، والزراعة عبد المنعم البنا، والتخطيط هالة السعيد، والثقافة إيناس عبد الدايم، والسياحة رانيا المشاط، والتنمية المحلية أبو بكر الجندى، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ومدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وعدد من الخبراء وممثلى الجهات المعنية.

أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، على أن تمويل تحويل متحف الأميرة خديجة بحلوان لن يقتصر على المحافظة أو مكتبة الإسكندرية فقط وإنما سيكون بالمشاركات المجتمعية والمنظمات الدولية، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد سقف معين لتكلفة التحويل.

تلقت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى، خطابا رسميا من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمرانى بمملكة البحرين يفيد بالموافقة على إلغاء حظر استيراد الجوافة من مصر، فتح أسواق البحرين أمام الجوافة بدءا من الموسم التصديرى المقبل 2018 – 2019 ، وفقا للاشتراطات التى تم الاتفاق عليها بين سلطات الحجر الزراعى فى البلدين.





..10 مطالب من الأحزاب لـ"السيسى"