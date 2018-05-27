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الأحد، 27 مايو 2018 07:42 م
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مقتل نحو 20 شحصا خلال هجوم فى مالى

الأحد، 27 مايو 2018 06:35 م
مقتل نحو 20 شحصا خلال هجوم فى مالى هجوم - أرشيفية
باماكو (أ ف ب)
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لقى نحو 20 شخصا بينهم مدنيون مصرعهم فى هجوم مفترض للجهاديين فى شمال شرق مالى قرب حدود النيجر، وفقا لما أعلنته مصادر الأحد.

وقُتل ما لايقل 100 شخص بينهم عدد كبير من المدنيين خصوصا من الفولانى والطوارق فى الأشهر الأخيرة فى هذه المنطقة نتيجة للهجمات التى تشنها جماعات مسلحة متناحرة.

وقد استغل "المسلحون سوقا أسبوعية للهجوم على موقع لحركة انقاذ ازواد (منبثقة من حركة تمرد سابقة يهيمن عليها الطوارق)" فى المنطقة المجاورة كما قال لوكالة فرانس برس مقرب من رئيس هذه المنطقة.

وأضاف طالبا عدم الكشف عن اسمه أن المسلحين وصلوا على متن 3 مركبات ودراجات نارية وكانوا يتحدثون لغات الفولانى والعربية والتماشق (أحد لهجات الطوارق الثلاث، ما أدى إلى مقتل 4 من حركة انقاذ إزواد و 8 من صفوفهم ضمنهم زعيمهم المفترض، وهو من الطوارق.

ومن جهتها، أفادت حركة إزواد فى بيان السبت أن 7 مدنيين قتلوا من "الصائمين الذين كانوا يستريحون تحت الأشجار" خلال هذه الفترة من شهر رمضان.

وأكدت الحركة مقتل 4 منها وجرح اثنين، مؤكدة "القضاء على 8 مهاجمين".

فى 18 مايو، قتل ما لا يقل عن 17 شخصا فى النيجر عندما هاجم مسلحون على دراجات نارية وصلوا من مالى، مخيما للرعاة الرحل من الفولانى على بعد نحو 10 كلم من الحدود.

 


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