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مسيرة تأييد لنحو 16 ألف شخص بعد إجبارهم على الخضوع لتعقيم إجبارى باليابان

الأحد، 27 مايو 2018 11:28 م
مسيرة تأييد لنحو 16 ألف شخص بعد إجبارهم على الخضوع لتعقيم إجبارى باليابان رئيس الوزراء اليابانى شينو آبى
طوكيو (أ ش أ)
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نظم قرابة 180 محاميًا مسيرة فى العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأحد، تأييدًا لنحو 16 ألف شخص أُجبروا على التعقيم إجباريًا فى اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن السلطات اليابانية قامت بتعقيم هؤلاء الأشخاص فى إطار تطبيق قانون الحماية الصحية نظرًا لإصابتهم بأمراض عقلية أو جسمانية.

وأضافت الإذاعة اليابانية أن هناك 4 دعاوى قضائية مرفوعة بالفعل أمام المحاكم فى مناطق مختلفة من اليابان، لمطالبة الحكومة بتقديم تعويض واعتذار لهؤلاء الأشخاص الذين أُجبروا على الخضوع للتعقيم دون إرادتهم.

 


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