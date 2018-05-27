لجنة أمنية عراقية: داعش يهدد باستهداف دور العبادة فى صلاح الدين

بغداد (أ ش أ)

كشفت اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة صلاح الدين العراقية ، اليوم الأحد، وجود تهديدات حقيقية لاستهداف دور العبادة والمدنيين شرقى محافظة صلاح الدين.

وطالبت اللجنة - فى بيان تلقت قناة "السومرية نيوز" العراقية، بضرورة تكثيف السيطرة والحواجز الأمنية فى مناطق شرقى المحافظة لوجود تهديدات بإستهداف المدنيين من قبل تنظيم داعش الإرهابى.

ودعت القوات الأمنية إلى استحداث حواجز امنية احترازية فى المناطق الواقعة شرق تكريت لوجود تهديدات لاستهداف التجمعات المدنية ودور العبادة.

من جانب آخر ، أعلن مركز الإعلام الأمنى للقوات العراقية العثور على حزام ناسف و4 رمانات يدوية شرق الأنبار.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العميد يحيى رسول إن قيادة عمليات شرق الأنبار عثرت على حزام ناسف و4 قنابل و13 خزنة بندقية كلاشنكوف و M 16 فى منزل مهدم بمنطقة الروفة.

كان القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادى قد أعلن فى وقت سابق تحرير العراق من تنظيم "داعش" الإرهابى.