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الأحد، 27 مايو 2018 02:53 ص
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صور.. السيطرة على حريق ضخم بمدينة ملاهى "أوروبا بارك" فى ألمانيا

الأحد، 27 مايو 2018 02:10 ص
صور.. السيطرة على حريق ضخم بمدينة ملاهى "أوروبا بارك" فى ألمانيا حريق مدينة ملاهى فى ألمانيا
برلين (أ ف ب)
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اندلع حريق ضخم مساء السبت، فى مدينة ملاهى "أوروبا بارك" فى روست (جنوب غرب المانيا) من دون أن يسفر عن وقوع إصابات، كما أعلنت إدارة المرفق الترفيهى الضخم.

وبحسب متحدث باسم الشرطة المحلية فإن الحريق الذى لم تعرف فى الحال أسباب اندلاعه تمت السيطرة عليه، وأكدت الشرطة المحلية أنها عمدت إلى إخلاء المرفق من الزوار والموظفين فى الوقت الذى كانت فيه فرق الإطفاء تكافح لمنع امتداد ألسنة اللهب.

وفى تغريدة على تويتر أوضحت إدارة "أوروبا بارك" إن الحريق اندلع فى منشأة "مغارة القراصنة"، متسببا بغمامة كثيفة من الدخان الاسود غطت سماء المنطقة.

إجلاء رواد مدينة الملاهى
إجلاء رواد مدينة الملاهى

 

أعمدة الدخان تتصاعد جراء الحريق
أعمدة الدخان تتصاعد جراء الحريق

 

أعمدة من الدخان تخرج من الحريق
أعمدة من الدخان تخرج من الحريق

 

الأدخنة تغطى السماء
الأدخنة تغطى السماء

 

تصاعد الأدخنة جراء الحريق
تصاعد الأدخنة جراء الحريق

 

تصاعد الأدخنة
تصاعد الأدخنة

 

جانب من الحريق الضخم
جانب من الحريق الضخم

 

حريق ضخم بمدينة ملاهى أوروبا بارك
حريق ضخم بمدينة ملاهى أوروبا بارك

 

حريق هائل فى مدينة الملاهى
حريق هائل فى مدينة الملاهى

 

دخان جراء حريق ضخم بمدينة ملاهى أوروبا بارك
دخان جراء حريق ضخم بمدينة ملاهى أوروبا بارك

 


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صور.. حريق هائل فى أكبر مدينة ترفيهية بألمانيا

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