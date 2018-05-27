صور.. الرئيس الكورى الجنوبى يعقد لقاء ثانيا مع نظيره الشمالى ببانمونجوم

وكالات

عقد الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه إن، اليوم السبت، لقاء القمة الثانى مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون .

وصرح مستشار التواصل الشعبى للمكتب الرئاسى يون يونج تشان أن الرئيس مون عقد اللقاء من الساعة الثالثة الى الخامسة مساء اليوم فى دار الوحدة فى الجانب الكورى الشمالى من قرية بانمونجوم الحدودية.

وأوضح المستشار يون إن الرئيسين تبادلا وجهات النظر بكل صراحة حول كيفية النجاح فى تنفيذ بيان بانمونجوم الموقع عليه بتاريخ 27 أبريل وعقد لقاء القمة الكورى الشمالى والأمريكى .

وأجريت محادثات القمة اليوم سريا برفقة رئيس الاستخبارات سو هون عن الجانب الجنوبى ونائب رئيس اللجنة المركزية وهو رئيس جبهة الوحدة لحزب العمال الحاكم كيم يونج تشول عن الجانب الشمالي.



الرئيس الكوري الجنوبي ونظيره الشمالي



عناق الزعيمين



كيم كونج أون ومون جيه