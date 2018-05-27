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الأحد، 27 مايو 2018 10:09 م
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شارك بالرأى.. حملة اليوم السابع للمطالبة بإيقاف راموس بعد تعمده إصابة صلاح

الأحد، 27 مايو 2018 09:14 م
شارك بالرأى.. حملة اليوم السابع للمطالبة بإيقاف راموس بعد تعمده إصابة صلاح إصابة محمد صلاح
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يدعو "اليوم السابع " قرائه الأعزاء للمشاركة فى حملته من أجل توقيع أقصى عقوبة على سيرجيو راموس قائد ريال مدريد بعد تعمده إصابة محمد صلاح لإخراجه من المباراة خاصة بعد المستوى الكبير الذى قدمه اللاعب المصرى ، وأدى إلى سيطرة ليفربول على المباراة فى أول نصف ساعة .

ما قام به راموس أثار غضب وحزن الملايين فى مصر والعالم ، حيث أن ما فعله ضد قاعدة "اللعب النظيف" "fair play"، والروح الرياضية ، وهو الأمر الذى أدى إلى مبادرة اليوم السابع، لتدشين حملة لمطالبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا " والاتحاد الأوروبى "ويفا" ، إلى توقيع أقصى عقوبة على سيرجيو راموس لتعمده إيذاء صلاح، وحتى يكون عبرة للاعبين الذين يخرجون عن الروح الرياضية وقاعدة  اللعب النظيف من أجل تحقيق فوز غير مستحق. 

 


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