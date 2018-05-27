س و ج.. تعرف على قرية "بانمونجوم" الشاهدة على اجتماعات الزعيمين الكوريين

كتبت شيماء بهجت

على مدار السنين شهدت قرية بانمونجوم التى تسمى بقرية الهدنة أو السلام، الواقعة بالمنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين، كثيرا من الوقائع الدبلوماسية والعسكرية والمأساوية، فضلاً عن العشرات من جولات المحادثات الحكومية والعسكرية والإنسانية، بعدما فتح الجانبان أول خط ساخن بينهما ومكتبى اتصال عام 1971، وفى أبريل 2018 شهدت القمة التاريخية بين الزعيم الكورى الشمالى ونظيره الجنوبى، وفى ظل تطورات الأحداث والتقارب بين الكوريتين، التقى أمس زعيما الكوريتين للمرة الثانية خلال شهر، فى نفس القرية.. لذلك سنستعرض بعض المعلومات فى "س و ج" عن هذه القرية.

الرئيس الكورى الجنوبى ونظيره الشمالى

س: لماذا سميت قرية بانمونجوم الحدودية بقرية الهدنة أو السلام؟

ج: سميت قرية بانمونجوم الحدودية، بقرية الهدنة أو السلام، بسبب توقيع اتفاق الهدنة الكورية فى 1953، الذى وضع نهاية للحرب الكورية.

س: أين تقع المنطقة الأمنية المشتركة فى بانمونجوم ؟

ج: تقع المنطقة الأمنية المشتركة فى بانمونجوم على بعد 60 كيلومتراً من العاصمة الكورية الجنوبية سيول و210 كيلومترات من عاصمة الجارة الشمالية، بيونج يانج.

س: هل المبنى الذى تم فيه توقيع اتفاقية الهدنة الكورية مازال موجودا؟ وأين يقع؟

ج: لا يزال المبنى الذى وقع الاتفاق فيه قائمًا، ويقع هذا المبنى إلى الشمال من خط الترسيم العسكرى الذى يتوسط المنطقة منزوعة السلاح.

س: ما هى المنشآت الموجود داخل القرية؟

ج: يوجد داخل هذه القرية المهجورة على الحدود، مكتب يضم خط الصليب الأحمر المعروف بالخط الساخن بين الكوريتين، وجرى إنشاؤه عام 1971، وأعيد فتحه فى 3 يناير من عام 2018 بعد إغلاقه من جانب كوريا الشمالية إثر توقف العمل فى مجمع كايسونغج الصناعي فى فبراير 2016، كما تضم القرية «بيت السلام» حيث عقد مون وكيم محادثاتهما.

س: كيف تدار هذه المنطقة؟

ج: تدار المنطقة من قبل قوات عسكرية مشتركة من كوريا الشمالية والجنوبية والأمم المتحدة، لتكون أكثر المناطق حشداً للعسكريين فى العالم.

س: ماذا نعرف عن اتفاق الهدنة الكورية؟

ج: اتفاق الهدنة عبارة عن تفاهم بين الكوريتين، أبرم بعد جهود من قبل قوات الأمم المتحدة لحل أزمة أسرى الحرب بين الطرفين، وكان بمقتضى الاتفاق إنشاء منطقة منزوعة السلاح، عرضها 4 كم على طول خط الهدنة، وهو ما قسم كوريا فى الواقع إلى بلدين منفصلين.

كما قامت الكوريتان على جانبى خط الترسيم الذى يبلغ عرضه كيلومترين، بنصب أسلاك شائكة ونشر أسلحة ثقيلة وشراك للدبابات.

ومنذ ذلك الوقت، سُمح لقوات الأمم المتحدة بالدخول إلى بانمونجوم التي تتميز اليوم بألوان مبانيها الزرقاء التي تدل على السلام.

س: ما هى اسوأ الحوادث التى شهدتها القرية؟

ج: كان اسوأ الحوادث التى شهدتها القرية هي مقتل جنديين أمريكيين على يد جنود كوريين شماليين يحملون فؤوسا بعدما حاول الأمريكيان قطع شجرة كانت تحجب الرؤية.